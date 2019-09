Outi Jaatisen kolumni: Nämä asiat jäivät mieleen Kepari-kesästä



Tätä kolumnia kirjoittaessani olo on haikea. Kun kirjoitus julkaistaan, kesätyö on taputeltu ja olen palannut Helsinkiin. On siis hyvä hieman summata, mitä tästä kesästä jäi käteen.

Kesä opetti monenlaista, kun juttuaiheina olivat muun muassa eläimet, helle ja rehu. Kesken ProAgrian maanviljelijöille tekemäni soittokierroksen hoksasin, että niin, nämä tyypithän viljelevät pääasiassa rehua eläimille. Ihmisravinnoksi tarkoitettu vilja oli viljelijöille vain sivubisnes.

Sain tuntua elämästä pohjanmaan alueella eli niin sanotulla raamattuvyöhykkeellä. Suviseuroissa en käynyt, mutta pääsin juttelemaan "suviksiin" valmistautuvan kälviäläisen perheen kanssa.

Tietenkään yhden perheen haastattelu ei kerro oikeaa kuvaa koko alueen väestöstä, eivätkä kaikki ole lestadiolaisia. Oli kuitenkin mielenkiintoista jutella siitä, mikä suviseuroihin vie vuodesta toiseen.

Pääsin käymään paikallisissa tapahtumissa, esimerkiksi Marinkaisten kalajuhlilla, jotka järjestettiin tänä vuonna 20. kerran. Koko kalajuhlien konsepti oli minulle täysin vieras. Oli varsin jännää parkkeerata auto pellolle ja kävellä rantaan jututtamaan järjestäjiä ja kuvailemaan tunnelmia. Tutuksi tuli myös Rompetori.

Eksoottinen kokemus olivat Bimmerpartyt Kalajoen lentokentällä. En ollut ennen tapahtumaa kuullutkaan niistä, mutta ilmeisesti BMW-autoharrastajien kokoontumisajoista ei puutu vauhtia – eikä aina vaarallisia tilanteitakaan.

Luulen tosin, että en saanut täysin aitoa kosketusta "bimmereiden" tunnelmaan, sillä edellisen illan iloittelun rasittama bemarikansa vaikutti toisen päivän alussa hieman väsyneeltä.

Pääsin tekemään muutaman jutun festareista. Kävin Mustakari Memories -tapahtumassa ja haastattelin Kalajoella järjestettävän Irish Hooleyn väkeä. Yllätyin, että täällä on irkkuskeneä.

Kaiken touhun keskellä paikallistuntemus kehittyi melkoisesti. Opin, että paikalliset ovat hyvinkin tarkkoja siitä, mikä alue kuuluu Kokkolaan ja mikä vaikkapa Kälviään.

Ensimmäisessä kolumnissani kirjoitin, että en katunut lähtöäni. Tässä kirjoituksessa totean, että fiilis on edelleen sama. Tämä oli opettavainen kesä monella tapaa.

Siispä kiitos ja näkemiin, Keski-Pohjanmaa, kesä oli antoisa!