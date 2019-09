Tapani Postilan kolumni: Ämpäri päähän

Ei käy kiistäminen. Ämpäri on monikäyttöinen kapine. Kodin käyttötavaroiden kiistaton ykkönen.

Ämpäri on kaikille tuttu ja sangallinen ämpäri kuuluu käytännössä jokaiseen kotiin. Tutkimuksen mukaan ämpäri on peräti maan toiseksi levinnein esine, ohi menee vain pakastusrasia.

Ämpärittömiä talouksia ei taida hakemallakaan löytyä. Pelkän yhden ämpärin omistajatkin taitavat olla vähemmistönä ämpärikansan keskuudessa. Suomi on varmasti ämpäritiheydeltään maailman ykkönen. Olemmeko peräti ämpäririippuvaisten maa?

Suomalainen ja muovinen ämpäri ovat menneet käsi kädessä jo vuosikymmeniä. Entisaikoina yleisemmät peltiset ämpärit ovat vähemmistönä, kun muovinen ämpäri on ottanut paikkansa. Muovikielteiseksi muuttuvassa maailmassakin ämpäri on pitänyt vielä paikkansa.

Punainen väri ja muovinen muoto. Vähän on sellaista minkä liikuttamiseen ämpäri ei sovellu. Yhteistyö toimii siivouksessa tai mökille vettä saunan pataan kantaessa. Ämpäri on kelpo kaveri myös marjametsällä. Jätteiden kuljetuksessakin ämpäri on varma valinta ja kaikenlaisten nesteiden siirtelyyn ehdoton väline. Palojakin on ämpärin avulla sammutettu.

Missä avajaiset, siellä ämpäri. Ämpäri on haluttu ilmaistuote. Ilmaisten ämpäreiden jakelu kiinnostaa ja saa ihmiset jonottamaan, vaikka tuotteen hinta ei päätä huimaa. Ilmainen ämpäri vetää väkeä ja on aina hittituote. Harva jättää ilmaisen ämpärin ottamatta, jos sellainen ilmaiseksi kohdalle osuu. Innokkaimmat keräävät ämpäreitä ja löytävät muoviselle esineelle aina uutta käyttöä.

Erilaisten ostostapahtumien sisäänvetäjän roolin lisäksi ämpärin kylki passaa myös mainoksen paikaksi. Kaikki tuntevat ämpärin ja harva sitä ainakaan vihaa. Ämpäri on harmiton, yleensä pidetty ja positiivisesti ihmisen mieliin iskostunut tuttu tavara.

Menneinä aikojen ämpäri oli myös tarpeellinen suojautumisväline. Kylälegendan ansioita tai ei, niin lappilainen Tervola on tullut tunnetuksi ämpäripäiden pitäjänä.

Muoviämpärit olivat vielä tuntemattomia, kun tervolalaisten kyläreissu ylitorniolaisten luona äityi aikoinaan jälleen kylätappeluksi. Tervolan poikalauma jäi alakynteen mittelössä ja kotimatka muuttui pakomatkaksi. Kelvottomat naapurit viskelivät kivillä tervolalaisia, ja nämä hoksasivat suojata päitään sinkkiämpäreillä. Ämpärit pään suojana pakenivat tervolalaiset kohti kotiinsa. Päät pysyivät ehjinä, ja pitäjä sai samalla ämpärimäisen lisänimen.