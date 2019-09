Oikaisu: Suntin pohjapadon on rakentanut Maanrakennus B. Dahlbacka Oy



Keskipohjanmaan maanantaina (2.9.) julkaistussa jutussa Suntin kunnostamisesta puuttui pohjapadon rakentajan nimi. Se on Maanrakennus B. Dahlbacka Oy. Ruoppauksen on suorittanut Sundström Ab Oy. Ruoppauksen ja pohjapadon on suunnitellut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.