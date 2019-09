Pääkirjoitus: Vaaran merkki leijuu ilmassa



Pietarsaaressa oli maanantaina katkua ja savun hajua ilmassa. Kaupungin lähistöllä roihunneen vanhan kaatopaikan palo oli muistutus siitä, että jokaisen täytyy olla valppaana mahdollisten vaaratilanteiden osuessa kohdalle. Kaatopaikalla kärynnyt kumirouhe aiheutti paksun savupilven joka levisi myös kohti kaupunkia. Iltapäivällä palo oli saatu hallintaan, mutta savu ehti aiheuttaa haittaa alueella liikkujille ja asujille.

Pietarsaaressa pelastuslaitos antoi jo aamuyöstä vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta. Ihmisiä kehotettiin välttämään liikkumista alueella ja pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitos tiedotti kiitettävän nopeasti kaatopaikkapalosta myös Twitterissä. Nykyisin ihmiset löytävät tiedon nopeasti internetistä, mutta monelle radio ja televisio ovat edelleen tärkeä kanava vaarasta tiedon saamiseksi.

Kouluissa ja päiväkodeissa poikkeusoloihin varautuminen on hyvällä tasolla, mutta Pietarsaaressakaan ei yöllä alkaneesta palosta oltu annettu ennen kahdeksaa vielä kouluille ja päiväkodeille yleisiä toimintaohjeita. Ohjeita tarvitsevat myös vaaratilanteissa muun muassa ikäihmisten hoivakodit ja palvelutalot. Tiedottamisen nopeus ja laajuus ovat tärkeitä, koska muuten hätääntyneet voivat ruuhkauttaa soitoillaan hätäkeskuksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mitä sitten tehdä, kun sankka tunnistamaton savumatto leviää kohti kotia? Kuinka toimia, kun vaaramerkki soi? Noihin kysymyksiin on huono hakea vastauksia, kun katku tuntuu jo sieraimissa ja sankka savu hiertää silmiä.

Kokkolassa on laaja suurteollisuusalue ja vaaratilanteen riski on jokapäiväinen. Tehdasalueella on myös varauduttu erilaisiin vaaratilanteisiin. Vanhoja kaatopaikkoja, jätekasoja sekä muuta syttyvää löytyy jokaiselta paikkakunnalta. Pelastuslaitoksella on selvät sävelet, kuinka toimitaan vaaratilanteen uhatessa. Selvyys täytyy olla myös vaara-alueella olevilla.

Vaaramerkin soidessa tai sankan savun leijuessa kohti ensin on suojauduttava sisätiloihin. Ilmanvaihto on mahdollisuuksien mukaan suljettava ja etsittävä sitten lisätietoa. Muiden tiedotuskanavien lisäksi 112 Suomi -mobiilisovelluksen älypuhelimeensa tai tablettiin asentaneet saavat myös vaaratiedotteet laitteeseensa. Sovellus on asennettu yli miljoonaan laitteeseen, ja on kelpo apuväline hätätilanteessa.