Lukijan mielipide: Pelastuslaitoksen investointien rahoitusahdinko – Pitkäaikainen leasingmalli käyttöön



Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimesta vastuussa oleva pelastuslautakunta on hiljattain käsitellyt pelastusalueen kuntien investointihaluttomuutta laitoksen raskaaseen kalustoon (kalliiseen kalustoon). Syynä haluttomuuteen on mainittu hallitusohjelmaan sisältyvä maakuntauudistus, jossa nyt vielä kuntien järjestämisvastuulla oleva pelastustoimi aiotaan siirtää maakuntien järjestämisvastuulle. Muutoksesta seuraisi kuntien rahoittaman pelastuskaluston siirtyminen maakuntien omistukseen todennäköisimmin korvauksetta ja siinä syy investointihaluttomuuteen. Pelastuslaitos ja -lautakunta ovat lähteneet etsimään ratkaisua rahoitusongelmaan ja vaihtoehtona nykyiselle aiheuttamisperiaatteella toimivalle rahoitusmallille on mainittu asukaslukuun perustuva malli.

Muualla Suomessa pelastusalueet noudattelevat pääsääntöisesti maakuntarajoja, mutta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos toimii kahden maakunnan alueella. Tämä poikkeavuus ja tuleva maakuntauudistus sekä juuri maakuntauudistuksen alla mahdollisesti käyttöön otettava asukaslukuperusteinen rahoitusmalli johtaisivat epäreiluun rahoitusvastuuseen alueella, ainakin mikäli pelastuslaitoksen ilmoittama kiireellisin raskaankaluston hankintakokonaisuus (lähde: Österbottens tidning 25.6.2019) toteutettaisiin ennen maakuntauudistusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mainittu kalustopaketti maksaisi noin 2,5 miljoonaa euroa, josta Keski-Pohjanmaan kunnat maksaisivat noin 1 720 000 euroa, mutta saisivat paloasemilleen kalustoa noin 850 000 euron edestä ja Pohjanmaan alueen kunnat maksaisivat kuluista vajaat 780 000 euroa ja saisivat asemilleen kalustoa noin 1 650 000 euron edestä. Keski-Pohjanmaan kunnat kustantaisivat Pohjanmaan kuntien paloasemien hankintoja noin 870 000 eurolla. Esimerkiksi Kannus, Kaustinen, Halsua, Veteli, Lestijärvi ja Toholampi kustantaisivat 2,5 miljoonan hankinnoista yli 540 000 euroa saamatta mitään uutta raskasta kalustoa asemilleen ja Kokkola avustaisi Pohjanmaan puolta 330 000 eurolla. Tuolla 870 000 euron subventiolla Keski-Pohjanmaan paloasemille voitaisiin hankkia esimerkiksi yksi uusi sammutusauto ja kolme uutta säiliöautoa. Mahdolliset ulkopuolelta saatavat avustukset hankintoihin saattaisivat hieman muuttaa euromääräisiä lukuja, mutta maksujen suhde säilyisi yhtä ongelmallisena. Malli tuskin saisi taakseen kuntien välistä maksuosuuskäytäntöä säätelevän yhteistoimintasopimuksen muuttamiseen tarvittavaa määrän kuntia; 2/3 kunnista, jotka edustavat vähintään puolta alueen asukasluvusta.

Koska alueen sammutus- ja pelastustoiminnan turvaamiseksi on perusteltua etsiä ratkaisua pelastuslaitoksen investointien rahoitushaasteeseen, niin rohkenen esittää keskustelun pohjaksi pitkäaikaisen, kolmannelle osapuolelle siirtokelpoisen rahoitusleasingin käyttöä nykykäytännön ohella vaihtoehtoisena mallina.

Pitkäaikaisen leasingmallin hyötyjä tässä tilanteessa olisivat mm:

– Ei edellyttäisi kuntien maksuosuutta säätelevän yhteistoimintasopimuksen vaivalloista muuttamista ja aiheuttamisperiaate toimisi kuntien jo päättämällä tavalla muutamat viimeiset ”kuntavastuuvuodet”.

– Kalliiden investointien sijasta alueen kunnat maksaisivat pelastuslaitoksen investointimenoja vain siltä ajalta kun pelastustoimen järjestämisvelvollisuus koskee kuntia.

– Vältyttäisiin hiljattain hankitun omaisuuden luovuttamiselta korvauksetta (jo edellisen hallituksen maakuntauudistukseen linjaama menettely).

– Heti käyttöön otettavissa jos tahtoa löytyy. Pelastuslaitos voisi pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin kalustohankintojen toteuttamiseksi ja siitä huolimatta kuntien rahoitusvastuu uushankintoihin olisi lyhytaikaista ennen vastuun siirtymistä maakunnalle.

– Suhteellisen riskitön, toteutuupa maakuntauudistus tai ei.

– Kunta voi leasingmallista huolimatta halutessaan myöntää pelastuslaitokselle investointirahaa pelastuslaitoksen raskaan kaluston hankintaan, jolloin on mahdollisuus ulkopuolisen avustuksen saamiseen hankintaan ja ehkä suurempi varmuus kaluston säilymisestä hankinnan rahoittaneen kunnan paloasemalla jatkossakin.

Pitkäaikaisen leasingmallin haittoja:

– Ulkopuolisia avustuksia ei ehkä kalustohankintoihin olisi saatavissa.

Ja toinenkin aiheeseen liittyvä ajatus: Valtiovalta voisi halutessaan vähentää koko Suomessa kuntien investointihaluttomuutta pelastuslaitosten hankintoihin siirtymäkauden aikana ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa linjaamalla esimerkiksi, että vuonna 2020 ja sen jälkeen tehdyt raskaan pelastuskaluston hankinnat lunastetaan maakuntauudistuksen yhteydessä entisiltä omistajilta tasearvostaan! Jos kuntien rahoitushaluttomuudesta johtuen pelastuslaitosten hankinnat siirtyvät vuosia, ovat ne joka tapauksessa edessä valtion rahoittamissa maakuntien pelastuslaitoksissa, joten ei valtio pääse vastuutaan pakoon.

Ps. Pelastuslaitoksen toimintaedellytyksistä kannattaa pitää huolta, sillä onnettomuuteen joutuneilla ei ole hädän hetkellä vaihtoehtoisia palveluita saatavilla!