Lukijan mielipide: Määt siekii Kouvolaa?



Raija Pelttari kertoi ongelmallisista tilanteista Tikkurilan uudella rautatieasemalla (KP 28.8.2019). Olen ollut Tikkurilan rautatieasemalla vielä kinkkisemmissä tilanteissa, minulla kun on Tikkurilassa junanvaihto Kouvolaan.

Juna lähtee eri raiteelta, on laskeuduttava ja noustava liukuportaita, osattava mennä oikealle laiturille. Laitureille vieviä liukuportaita lähtee ylös ja alas, junahenkilökunta ei tiedä, miltä raiteelta lähtee Kouvolaan menevä juna, matkustajan on etsittävä laituri itse. Informaatioon ei ehdi. Kun minulla lisäksi on matkalaukku – ihan pieni vain, eihän Tikkurilassa vaihtava voi kantaa mukanaan mitään isompaa – on joka kerta kiikun kaakun, riittääkö kolme minuuttia junan vaihtoon.

Liukuportaissa harpon kerralla kaksi porrasta työntäen samalla matkalaukkuani seuraavalle askelmalle. ”Määt siekii Kouvolaa?” kysyi kerran takanani ponnisteleva eläkeläismies.

Tikkurilassa minulla on tapana tuijottaa koko ajan jalkoihini, etten kompastuisi. Jos sattuisin kompastumaan, en missään tapauksessa ehtisi vaihtaa Kouvolaan menevään junaan.