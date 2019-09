Jukka Aniaksen kolumni: Kouvolan tulos on tähtiin kirjoitettu

Mielipidetiedusteluja tulee ja menee. Niiden perusteella ainoa varma asia on, että Suomen Keskusta siirtyy ensi lauantaina Kouvolan jäähallissa pidettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa takaisin 1970-luvulta tuttuun K-linjaan.

Antti Kaikkosen ja Katri Kulmunin ns. kamppailu Juha Sipilän seuraajaksi on ollut kuin kisailua kumpi kuiskaa kovemmalla äänellä.

Vaikka miten K-linjan kaksikon kenttäkierrosta arvioi, kovin vaisua on meno ollut. Jos suurin piirtein ainoa näkemysero on, että toinen – ainakin hienokseltaan... ehkä – on valmis hyväksymään eutanasian ja toinen sitten taas ehkä ei, keskustan ennen vanhaan legendaariseksi nimetyllä kentällä ei ole edessään varsinainen linjavaali.

Kouvolan ratkaisuhan tosin on keskustataivaan tähtiin kirjoitettu. Palataan siihen myöhemmin.

Ei hyvin kaukana mahdottomasta tehtävästä ole uuden puheenjohtajan pesti. Keskustan kannatus mataa edelleen sataan vuoteen kehnoimmissa lukemissa. Neljä ja puoli kuukautta sitten vaalikauden tärkeimmässä mielipidekyselyssä hävisi yli 200 000 ääntä ja 18 paikkaa.

Mistä loogisena seurauksena keskusta päätti jatkaa hallituksessa.

Monipuoluejärjestelmässä tällainenkin on tietysti mahdollista, vaikka kansan mielipiteellä kyllä pyyhittiin... tai no... kaikki tietävät mikä paikka.

Keskustan entinen puheenjohtaja Esko Aho on tunnetusti pelimiehiä ja tykkäsi pääministeriaikanaankin istua harvoina luppoaikoinaan sököringissä.

Keväällä 2019 keskusta teki poliittisen avopokerin kaikkien aikojen nokituksen lähtemällä valtiovarainministeripuolueeksi Antti Rinteen hallitukseen. OK, hallitusohjelma toki on niin kepulainen kuin etukäteen saattoi yksikään kunnallisneuvos millään aitovierillä unelmoida.

Silti. Riskit ovat hirmuiset. Maailmantalouden näkymät eivät tunnetusti hääveiltä näytä. Entä jos se niiaa oikein kunnolla ja kaikki hallitusohjelman kauniit tavoitteet huuhtoutuvat taloudellisen realismin akanvirrassa kansantalouden viemäriin?

Miten siinä tilanteessa suu pannaan Apollonkadulla?

Takaisin tähtiin kirjoitettuun Kouvolan tulokseen. Ensi lauantai on 7. syyskuuta.

Puoluekokousviikon alkajaisiksi, maanantaina 2. syyskuuta Paavo Väyrynen juhli 73-vuotispäiväänsä.

Entäpä eilinen, 3. syyskuuta? Urho Kaleva Kekkosen syntymästä tuli kuluneeksi 119 vuotta.

Sitten tullaan tähän päivään. Tänään 4. syyskuuta Katri Kulmuni saavuttaa korkean 32 vuoden iän.

Jokainen ymmärtää, että sattumasta ei voi olla kyse.