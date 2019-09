Lukijan mielipide: Tasokasta työvoimaa on saatavilla Suomeen, mutta ongelmana näyttää olevan byrokraattisuus



Tasokkaassa Chydenius-seminaarissa viime lauantaina (31.8.) käsiteltiin Suomen nykytilan ja tulevaisuuden haasteita. Eräs vakavimmista on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Yksi ratkaisu tähän on ulkomaisen työvoiman rekrytointi. Suomi on tunnettu demokratiasta, yhteiskuntakuntajärjestyksen toimivuudesta, turvallisuudesta sekä korkeasta koulutuksesta. Kiinnostunutta ulkomaista työvoimaa on saatavilla, mutta ongelmana näyttää olevan rekrytoinnin hankaluus, byrokraattisuus sekä hitaus.

Kerronpa yhden esimerkin: Ulkomaisten yliopistovierailujeni aikana kerron myös Suomesta. Toistuvasti kuulen samoja kiinnostuneita kommentteja.

Viime helmikuussa New Delhin yliopiston konferenssiesitelmän jälkeen kaksi ICT-alan ensimmäisen tutkinnon suorittanutta osaajaa hakeutui puheilleni. He kertoivat haluavansa tulla Suomeen työhön. Sain heiltä CV:t, työpaikkahakemukset ja professorin suositukset. Olen lähettänyt heidän hakemuksiaan moniin eri osoitteisiin, myös neuvontapyynnön Työ- ja elinkeinoministeriöön.

Olen saanut vastauksina korkeintaan erilaisia tietokantojen linkkejä, joiden kautta asiaa voisi viedä eteenpäin. Kukaan ei ole tarttunut tähän mennessä näiden nuorten miesten työnhakuun vakavasti.

Nämä nuoret miehet tarvitsevat henkilökohtaista palvelua prosessin käynnistämiseen. Nyt on kulunut puoli vuotta, eikä mitään konkreettista ole tapahtunut.

Jos Suomeen halutaan ulkomaisia ammattitaitoisia työntekijöitä, tulisi rekrytointiprosessit uudistaa pikaisesti kokonaisvaltaisesti.