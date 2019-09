Lukijan mielipide: Onpa ironista, jos Soite päättää "jalostaa" entisen terveydenhoito-oppilaitoksen hyvinvointikeskukseksi



Onpa ironista, jos Soite päättää "jalostaa" entisen terveydenhoito-oppilaitoksen hyvinvointikeskukseksi. Rakennuksessa on ollut ja on sisäilmaongelmia. Rakennukseen mahdollisesti uppoavalla suunnittelu, korjaus ym. rahalla voitaisiin rakentaa uusi, terve rakennus. Esimerkkinä Länsipuiston kiinteistö, jota on korjattu miljoonilla, mutta jossa edelleen oireillaan.

Terveystiellä joutuisi asioimaan myös henkilöitä, jotka ovat altistuneet ja herkistyneet jo aiemmin. Esimerkiksi hengitystieoireet tulevat sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa välittömästi . Lisäksi työntekijät joutuisivat olemaan siellä pitkiä aikoja päivittäin, mikä olisi heidän osaltaan riski.

Haluammeko pahoinvointikeskuksen?