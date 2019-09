Pääkirjoitus: Moniarvoinen media kertoo ja valvoo – Kansalaisilla on oikeus saada tietoa päätöksistä ja suunnitelmista



Oulun kaupungin suunnitelma perustaa oma media tuntuu vähintäänkin oudolta. On selvää, että kaupungin velvollisuus on viestiä ja tiedottaa avoimesti ja tehokkaasti kaupunkilaisille. Sen määrää lakikin. Kuinka objektiivista, moniarvoista ja kriittistä uutisointia osaa kaupunki toteuttaa omasta toiminnastaan, sitä voi kysyä. On kuitenkin aivan eri asia tiedottaa avoimesti kuin uutisoida samaan tapaan kuin media tekee.

Oulu uutisoi viime viikolla, että se lanseeraa oman Mun Oulu -nimisen kaupunkimediansa helmikuussa. Sivuston tavoitteena on olla ympäri vuorokauden päivittyvä uutispainotteinen verkkomedia. Oulun kaupunki on ilmoittanut, että se aikoo sitoutua myös Julkisen sanan neuvoston ohjeisiin, mikäli JSN hyväksyy kaupungin median jäseneksi.

Oman työn ja kansalaisten näkökulmasta olen monta kertaa suhtautunut kriittisesti kuntien tiedottamiseen. Usein tietoja on hankala saada ja varsinkin etukäteen suunnitelmia jopa salataan. Tässä kuntien toimintatavat vaihtelevat suuresti. On nykyaikaa, ja sitä paitsi lakienkin mukaista, että vain harvat asiat ovat salaisia. Toimittajilla on oikeus kysyä ja viranhaltijoilla on velvollisuus vastata. Asiakkaana on molemmilla kuntalainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eri puolilla Suomea toimii paikallisia, kaupallisia medioita, joiden ansiosta kansalaisten demokraattinen oikeus saada tietoa asuinpaikasta riippumatta toteutuu. Verovaroin toimiva Yle toteuttaa omaa tehtäväänsä. On makuasia, miten paljon yhteisiä tehtäviä Ylellä ja kaupallisella medialla voi olla. Se on kuitenkin selvää, että Yle tekee uutisiaan journalistisilla periaatteilla. Toista verovaroin toimivaa mediaa ei tarvita.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström pohti Oulussa ilmestyvässä Kalevassa, että kaupungin median on oltava aidosti riippumaton ja itsenäinen kaupungin intresseistä, jotta se voisi toimia journalistin ohjeiden mukaan (Kaleva 29.8.).

Journalistisin perustein toimiva, moniarvoinen media valvoo julkisen vallan toimia ja päätöksiä. Kaupungin tekemä sisältö ei ole journalismia. Kaupungin tehtävänä on kertoa avoimesti ja hyvissä ajoin kansalaisille tärkeistä asioista ja median tehtävänä on julkaista, arvioida ja kritisoida ja kertoa myös viranhaltijoille ja päättäjille ikävistä asioista.