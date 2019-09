Kaupunginhallitus ei myöntänyt Ylivieskan työttömille lisäavustusta – syynä muun muassa heikentynyt taloustilanne



Ylivieskan kaupunginhallitus ei myöntänyt Ylivieskan työttömien yhdistys ry:lle lisäavustusta tälle vuodelle.

Yhdistyksessä on suunniteltu muuttoa isompiin tiloihin sen jälkeen, kun Ylivieskan Vapaaseurakunta lopetti ruoka-aputoiminnan ja työttömien yhdistyksen toiminta on sen myötä laajentunut. Tähän saakka yhdistys on toiminut Ylivieskan kaupungin tytäryhtiön Vieskan Teollisuustalon kiinteistössä. Vuosittaiset vuokrakulut, 6 000 euroa, kaupunki on maksanut tytäryhtiölleen. Lisäksi kaupunki on maksanut vuokria noin 2 000 euroa ruoka-apujakelussa käytetyistä vaihtuvista tiloista.

Avustusanomuksen mukaan yhdistys haki kaupungilta avustusta uusien, yksityiseltä toimijalta vuokrattujen tilojen vuokraan, jolloin yhdistyksen pyytämä avustussumma olisi noussut 17 000 euroon vuositasolla. Tällöin kulut olisivat nousseet 9 000 eurolla.

Kaupunginhallitus ei myöntänyt lisäavustusta, koska kolmannen sektorin yhdistyksiä on kohdeltava tasapuolisesti eikä kaupunki voi rahoittaa yksittäisen yhdistyksen koko toimintaa. Toisaalta kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt, joten avustuskuluja ei ole perusteltua kasvattaa.