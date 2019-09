Lukijan mielipide: Kamerat oikeasti valvomaan liikennettä



Ylikonstaapeli Timo Harjaluoma Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta on huolissaan siitä, että liikenteen kameravalvontaan tuntuu löytyvän resursseja samalla, kun fyysistä liikennevalvontatyötä tekevien poliisien määrä vähenee.

Harjaluoma kirjoittaa Suomen poliisijärjestöjen liiton blogissa siitä, mitä tapahtui, kun hän järjesti nopeusratsian kahden kameratolpan väliin. Tieosuudella oli 80 kilometrin nopeusrajoitus.

"Noin 40 minuutin aikana kirjoitimme 31 sakkoa ylinopeuksista, jotka vaihtelivat välillä 96 km/h – 112 km/h", Harjaluoma kirjoittaa.

Oma mielipiteeni, jos kameratolppia asetettaisiin ennalta ilmoittamatta, vaihdettaisiin paikkaa, eikö tulos olisi sama kuin poliisit livenä? Jos tavoitteena on liikennemerkkien noudattaminen kaikilla yleisillä teillä. Tämän kameran paikkojen vaihdon ja muun huollon voisi antaa esimerkiksi tien pitäjälle, joka vaihtaisi kameroita muun kunnossapidon ohessa, rakentaisi pika-alustoja tolpille, tiedot tolpista menee automaattisesti poliisille nytkin.

Poliisit voisivat näkyä muissa tärkeimmissä tehtävissä, kameratolppa ei tarvitse poliisin koulutusta. Tuskin tulisi mieleen, että ennen poliisin valvonta pistettä laitettaisiin kyltti, poliisi valvoo liikennettä.

Henkilökohtaisesti on kamera välähtänyt kaksi kertaa 60 kympin alueella nopeus 68 km/h 170 euron edestä ja toisella kerralla nopeus 66 pääsin huomautuksella. Taitaa olla yleisin sakon paikka, ettei nopeus pienene tarpeeksi nopeasti tulessa pienemmän nopeuden alueelle, ilman vakionopeudensäädintä olisi sakkojen lukumäärä suurempi.

Navigaattorikaan ei osaisi varoittaa kameratolpista, kertoisi vain tien nopeusrajoitukset ja lisätoiminto pakollinen, navigaattori rupeaisi haukkumaan kuljettajaa mutterivarpaaksi, veivikaulaksi ja taulapääksi ja haukkuma sanat koventuisivat sitä mukaa kuin ylinopeus lisääntyisi, kusipää ja älykääpiö.

On kuulemma houkutus ajaa Oulun ja Kokkolan väli Ylivieskan kautta, vaikka matka on vähän pitempi, koska ei ole valvontakameroita, Nyt on jo olemassa uusissa autoissa hälytysjärjestelmä joka ilmoittaa, jos ajat kolarin. Vähän jalostamalla laitetta, se sanoisi jos ajat ylinopeutta: "soitan poliisille jos jatkat ylinopeutta".

Kännyköissä on sovellus, kun sen kautta ottaa yhteyden numeroon 112 niin siitä vastaanottaja näkee missä soittaja on.

Hämmästyin kun Maps ilmoitti minun käyneen viinakaupassa, totesin sen olevan totta. Herää kysymys, mitä tekevät seuraavat sukupolvet kehittyvällä tekniikalla? Koituuko kehitys ihmiskunnan hyödyksi tai turmioksi?

Minun aikanani on lähdetty öljylampusta, ulkomakista ja ulkosaunasta, nyt ulkosaunat ovat palanneet. Onko seuraavat paluuta tekevät ulkomakit tai peräti riuku pihanperälle?