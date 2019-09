Voiko 90-luvun lapsi käydä vesijumpassa tai metsästäjä olla selvin päin? – Annika Tiitto ruotii kolumnissaan ihmisten harrastuksia

Aion aloittaa vesijumpan.

Ja jos voisin nyt jotenkin kirjoittaa tähän tekstiin pienen tauon, jonka aikana saisitte nauraa ääneen ilmoitukselleni, tekisin sen. Koska tiedän, että teitä naurattaa. Ainakin kaikkia muita, joille olen tämän aikeeni paljastanut, on naurattanut. Paljon.

Todellisuudessa minua itseänikin epäilyttää. Moniin harrastuksiin liittyy nimittäin sitkeitä stereotypioita, jotka antavat väärän kuvan koko harrastuksesta.

Mutta ei tyypillinen metsämies rymyä korvessa kännipäissään ja tappamisen hehku silmissään. Metsästäjä ei välttämättä ole edes mies.

Cheerleaderi ei aina ole pinnallinen blondi, joka heiluttaa huiskuja lyhyessä hameessaan ja väläyttää puhtaanvalkoisen hymynsä jalkapallojoukkueen kapteenille.

Eivätkä kuorolaulajat, joogaajat tai vesijumppaajatkaan ole toistensa klooneja.

Pulahdan uima-altaaseen maanantaina. Saatan silloin huomata, että vesijumppa on kuin onkin iäkkäämpien ihmisten harrastus, mutta mitä se haittaa. Eiköhän altaaseen sovi yksi 90-luvun lapsikin.

Ja jos vesijumppaa vertaa jo olemassa oleviin harrastuksiini, se ei juurikaan eroa niiden stereotyyppisestä ikähaarukasta. Kudon vapaa-ajallani villasukkia, kiertelen tanssilavoja ja lepertelen huonekasveilleni. Valitsen harrastukseni siksi, että pidän niistä. En siksi, että ne olisivat muodissa.

Ihmiset harrastavat, koska he haluavat vastapainoa työlleen ja hetken aikaa itselleen. He pääsevät harrastustensa parissa toteuttamaan luovuuttaan, kehittämään taitojaan ja pitämään huolta terveydestään. Siinä samalla he rentoutuvat ja tapaavat uusia ihmisiä.

Monet aloittavat uuden harrastuksen juuri syksyllä. Harrastuksen avulla on nimittäin helpompi taistella syksyn harmautta vastaan.

Ja vaikka stereotypiat eivät pitäisikään paikkaansa, harrastusvalinta kertoo aina jotakin ihmisestä. Sosiaaliset ja liikunnalliset ihmiset suosivat ryhmäliikuntatunteja, kun taas yksinään viihtyvät lähtevät pururadalle tai sienimetsään. Taiteelliset ihmiset valitsevat kuvataidekurssin tai keramiikkapajan samalla kun musikaaliset ihmiset ilmoittautuvat pianotunneille.

Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö välillä kannattaisi astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Ehkä minäkin voisin joskus kokeilla kuntonyrkkeilyä ja uskaltautua englannin keskustelukurssille. Tai sitten innostun vesijumpasta niin, että vietän jatkossa kaiken vapaa-aikani uimahallilla.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.