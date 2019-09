Kannuksessa liikenneonnettomuus sulki yhden ajokaistan – Moottoripyörä osallisena kolarissa



Kannuksessa tiellä 28 on tapahtunut keskiviikkona iltapäivällä noin kello 17 aikaan liikenneonnettomuus, joka vaikeuttaa liikennettä. Onnettomuuspaikka on välillä Roikola Peitso, lähellä Kannuksen keskustaa. Silminnäkijän mukaan osallisena on ollut ainakin moottoripyörä ja useita poliisipartioita sekä pelastulaitos ovat onnettomuuspaikalla. Onnettomuuden vuoksi toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä.

Toimitus seuraa tilannetta.