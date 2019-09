Pääkirjoitus: Keskustan puheenjohtajaratkaisu löytyy vasta pelipaikalla



Keskustan puoluekokous lähestyy nopeasti ja peli vain kuumenee. Puolustusministeri Antti Kaikkosen ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin kannattajat ovat ilmoittautuneet, ja lisää tukijoita tulee ennen lauantaita.

Äitiyslomalla oleva tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tunnustautui tiistaina blogissaan Kaikkosen kannattajaksi. Suosittu keskustapoliitikko oli monen mielestä selvä valinta Sipilän seuraajaksi, kunnes ilmoitti syysvauvasta. Mielenkiintoista sinänsä, että keskustatähti halusi julkisesti valita puolensa.

Myös Kulmunin näkemyksille on löytynyt julkista kannatusta. Muun muassa konkaripoliitikot Mauri Pekkarinen ja Sirkka-Liisa Anttila liputtavat elinkeinoministerin puolesta. Keskustan entiset puheenjohtajat 2000-luvulta eivät ole Anneli Jäätteenmäkeä lukuun ottamatta halunneet kertoa suosikkiaan.

Puheenjohtajaehdokkaat tekevät avauksia, joiden perusteella esittelevät yhteiskunnallisia näkemyksiään. Valitsijoiden takia eroja pitäisi tietysti syntyä, mutta molemmilla on ennestään tukijoukkonsa. Ministereinä he saavat myös medianäkyvyyttä. Kansa mahdollisesti kaipaa tuoreita kasvoja, ja Kulmuni on noussut nopeasti myös suuren yleisön tietoisuuteen.

Keskustan puheenjohtaja valitaan lauantaina Kouvolassa ja kokouksesta tulee vähintään lämpöinen. Kumpi vetää pitemmän korren, se ratkeaa vasta puoluekokouksessa ja lopullinen ratkaisu tiedetään äänestyksen jälkeen. Ratkaisu ei ole mikään selviö. Vain valitsijat tietävät, miten suureen tai rohkeaan muutokseen on halua ja valmiutta.

Keskipohjalaisittain puoluejohtajavalinta on sikälikin kiinnostava, että nimi saattaa vaikuttaa toholampilaisen valtiovarainministerin Mika Lintilän tehtävään hallituksessa. Lintilä pyöri johtajaspekulaatioissa mukana, kunnes laittoi itse pelin poikki. Viimeisessä puheenjohtajatentissä kumpikaan ehdokas ei näyttänyt olevan välittömästi käynnistämässä ministerirulettia.

Kuitenkaan on vaikea uskoa, että valtiovarainministerin salkun painoinen tehtävä ei kiinnostaisi puolueen puheenjohtajaa. Mikään helppo tehtävä ei ole yhdistää vaikeuksissa, jopa kuralla olevan puolueen johtajuutta ja rahaministerin tehtävää eikä se olisi välttämättä järkevääkään.