Pääkirjoitus: Kanervat kasvavat metsässä – Rakennetaan maja ja pissataan pusikkoon



Aamulla ulos. Ulkona vietetään sitten koko päivä. Liikutaan ja syödään ulkona. Kuorsataan päiväunet paljaan taivaan alla. Kun hätä iskee, niin tehdään tarvittaessa tarpeet metsän kätköön. Kuulostaa reippaalta, mutta ei erityisen yllättävältä päiväohjelmalta. Kun kyseessä on päiväkotiryhmän ohjelma, niin ulkoilupäivän vietto on harvinaisempaa herkkua.

Toholammin Sateenkaaren päiväkodin ulkopäiväkotiryhmä Kanervat kasvaa metsässä. Monena aamuna päiväkotilaiset kokoontuvat yhteiselle teltalleen ja päiväohjelma lähtee käyntiin. Lapset ovat koko päivän luonnon helmassa. Raitista ilmaa ja metsässä puuhastelua piisaa.

Oma maja metsässä ja mielikuvituksen lentoon lähettämät leikit ovat monen vanhemman ihmisen muistissa. Leikkikaluja ei välttämättä tarvittu, kun metsä oli täynnä mielenkiintoista kokemista. Ei metsässä pelkkiä käpylehmiä vaeltanut silloinkaan. Kanervat ovat myös huomanneet, että tuttuja pieniä muovieläimiä ei välttämättä kannata ottaa mukaan leikkeihin, koska metsä tarjoaa leikittävää.

Maakunnan ensimmäinen ulkopäiväkotiryhmä aloitti vasta elokuussa. Kanervat ovat maakunnallisia edelläkävijöitä, ja toivottavasti he saavat seuraajia. Lapset luonnossa on todella kannatettava ajatus. Toivottavasti ulkoilupäiväkotiryhmät yleistyvät ja Kanervat ei ole enää yksinäinen edelläkävijä maakunnassa.

Suomi on metsien maa, mutta ei puuston keskuudessa oleminen ole enää itsestäänselvyys. Onko luonto sitten karkaamassa liian kauas lapsilta? Olemmeko hukanneet metsän puilta?

Metsässä ajan viettäminen ja luonnossa liikkuminen ovat vääjäämättä vähentyneet lasten kasvuympäristön muuttuessa. Pelkällä aidatulla piha-alueella ajan viettäminen on väkisinkin rajatumpaa. Sähköisiä välineitä ja monia ruutuja ei kannata kuitenkaan liikaa syyllistää luontosuhteen hiipumisesta, koska niillä on tärkeä paikkansa yhteiskuntaan kasvaessa. Ohjattuja harrastuksiakin tarvitaan, vaikka niiden liikakäytön on epäilty vievän aikaa vapaalta leikiltä.

Lapsen kehityksen kannalta tekemisen monipuolisuus on yksi avain tasapainoiseen kehitykseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsi tarvitsee tasapuolisesti kehon ja mielen eri osa-alueita aktivoivia kokemuksia. Luonto virittää kaikkia aisteja ja ulkona leikkiminen kehittää koko kehoa. Hiljaisuuden kuulee myös parhaiten luonnossa.