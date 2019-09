Lukijan mielipide: Kuka maksoi kirjailijan murhan? – Nainen ja omavaltainen presidentti



Toimittaja Anna Politkovskajan kirjassa "Putinin aika" tekijä pohtii kirjoittamistaan näin: ”Olen usein miettinyt miksi Putinista on tullut minulle pakkomielle. Miksi hän on minulle niin vastenmielinen, että minun oli pakko kirjoittaa hänestä kirja? En ole hänen poliittinen vastustajansa tai kilpailijansa. Olen 45-vuotias moskovalainen nainen, joka näki Neuvostoliiton häpeällisemmät hetket 1970- ja 1960 luvuilla. Sinne en missään nimessä halua joutua uudelleen.”

Vladimir Putin valittiin presidentiksi 2002 ja kirja on painettu suomeksi 2005. Kovin lyhyeksi jää kirjoittajan käsittelemä ajanjakso, mutta siihen sopii kaksi murhenäytelmää. Ensimmäinen oli terroristien tekemä teatterikaappaus 2002 Moskovassa, missä esitettiin Nord Ost-nimistä näytelmää. Se lopetettiin taistelukaasulla johon kuoli 129 panttivankia. Toinen kaappaus tehtiin 2004 Kaukasiassa Beslanin koulussa, jossa kuoli 360, Niistä 150 oli lapsia.

Oliko Putinin pakko yrittää ratkaista kaappaukset rynnäköllä? Ingusian entinen presidentti Ruslan Aushev oli mennyt Beslanissa omin lupinsa neuvottelemaan terroristien kanssa. Hän oli koulussa noin tunnin. Kun hän palasi, hänellä oli kolme lasta sylissään ja hänen mukanaan päästettiin tulemaan vielä 26 pientä lasta. Hän jäi ainoaksi, joka kävi neuvotteluja Beslanin tragedian aikana. Siitä hyvästä Putinin Kreml parjasi häntä jälkeenpäin.

Panttivankikiistoissa pyritään yleensä löytämään ratkaisu neuvottelemalla. Sillä on säästetty paljon ihmishenkiä. Kaikille tämä ei käy. Raaka yksinvaltias ei panttivankien kohtalosta välitä. Hänelle on tärkeämpää päästä kostamaan terroristeille. Tästä kertominen oli Anna Politkovskajan pakkomielle. Herää kysymys, missä Anna on nyt?

Vastaus löytyy suoraan Wikipediasta: ”Anna Politkovskaja löydettiin 7. lokakuuta vuonna 2006 ammuttuna asuinkerrostalonsa hississä rintaan ja päähän. Poliisi löysi ruumiin viereltä äänenvaimentimella varustetun pistoolin ja neljä hylsyä. Politkovskaja oli ollut palaamassa ostoksilta, vienyt osan ostoksista asuntoon ja jättänyt osan talon eteiseen. Tekoa epäiltiin palkkamurhaksi”

Suomen Pen eli kirjailijoiden kansainvälinen vapausjärjestö järjesti hiljaisen kynttilämielenosoituksen Annan muistoksi Helsingissä Venäjän suurlähetystön edessä sunnuntaina 8. lokakuuta 2006. Hänen muistoaan kunnioittamaan kerääntyi yli tuhat mielenosoittajaa. Vastaavia mielenilmauksia järjestettiin muuallakin Suomessa, ja myös Venäjällä ihmiset kokoontuivat murhaa paheksuviin mielenosoituksiin.

Elämään jäi kysymys, kuka maksoi Annan murhan?