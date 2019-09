Lukijan mielipide: Meitä jyrätään – Ruotsalossa ei anneta periksi, vaikka päättäjät yrittävät talloa alleen



Sorsanpyynnin alotuksen aikoihin Kokkolan kaupunginhallituksen käsittelyyn tupsahti Ruotsalon kyläkaava. Kaupunginhallitus, tämä meidän tunnollinen kumileimasin, tietysti kaavan siihen sen kummemmin tutustumatta hyväksyi. Valtuustossa sentään heräsi keskustelua, kun jotkut asioista paremmin perillä olevat valtuutetut esittivät kaavan palauttamista uuteen valmisteluun Hopiokallion tulevaisuuden osalta. Kiitos siitä heille. Ei sitten kuitenkaan valtuutettujen enemmistön rohkeus riittänyt, vaan mentiin siitä yli mistä aita oli matalin.

No, onhan Kokkolan kaupungin päättäjät tehneet vuosikymmenten saatossa monenmoisia kaavapäätöksiä. Eikös se ollut 60-luvun puolivälissä, kun sekä kaupunginhallitus, että -valtuusto hyväksyivät kaupungin keskustan kaavan, jossa vanhakaupungin puukorttelit oli määrä pakkolunastaa ja purkaa pois uuden modernin keskustan tieltä. Jostain ihmeen syystä ei kaavaa kuitenkaan koskaan toteutettu, vaan se unohdettiin muutaman vuoden kuluttua vähin äänin. Näin se tullee tapahtumaan myös Hopiokallion kanssa. Huolimatta kaavan maa-aineksenottoalueen merkinnästä on päivänselvää, että Hopiokallio ei ole millään kriteerillä sovelias tuhottavaksi, eikä louhimista tule jatkossa sallia. Nythän alueella ei ole ympäristö- eikä louhintalupaa. Eikä koskaan tule olemaankaan, mikäli se vähänkään riippuu Ruotsalon kylän asukkaista.

Ikävä on ollut kuitenkin läheltä seurata kaavaprosessin etenemistä tässä asiassa. Lähes kymmenen vuoden ajan kyläläiset esittivät kaavoittajalle huolensa ja toiveensa Hopiokalliosta. Kaikin mahdollisin tavoin, kuulemisissa, huomautuksilla, lausunnoilla jne. Mutta ei mitään. Kyläläisten mielipiteelle ei annettu minkäänlaista arvoa. Maakuntakaavaan aikoinaan hutiloiden, kiireessä, täysin tutkimatta tai tutustumatta tehty kirjaus oli pyhä ja koskematon. Pienintäkään ehtoa, ohjetta tai edes hurskasta toivetta kylän keskeisen alueen jatkokäytöstä ei kaupunki halunnut kaavaan sisällyttää. Synkkä, kansakoulupohjalla tehty tulkinta on, että kaupungin päättäjille on aivan sama, vaikka kylän korkein kohta, asutuksen ja luonnonsuojelualueiden ympäröimä luonnonkaunis Hopiokallio jyrättäisiin maan tasalle. Kaupunkia se ei kiinnosta.

No, ei täällä periferiassa ole jääty vain itkemään ja valittamaan. Jo viime syksynä merkittiin ja viitoitettiin kylän uusi luonto- ja perinnepolku. Reilun 6 kilometrin ympyräreitti johdattelee kulkijan perinteisiä ja vähän uusiakin polkuja pitkin Hopiokalliolle ja kallion lakea sivuten takaisin Vähäjärven rantaan. Reitillä on opastauluja, jotka kertovat kylän ainakin 500 vuotta vanhasta historiasta. Reitin varrelle on ripoteltu myös paikallisia sanontoja ja sanaparsia.

Ammoiset ruotsalolaiset ovat taatusti käyneet Hopiokalliolla virkistäytymässä jo silloin, kun nykyisen Kokkolan kaupungintalon räystään korkeudella velloi vielä synkkä meri. Ja nyt taas mennään! Lauantaina 14.9 kello 11 lähtee Ruotsalon koululta maailmanhistorian ensimmäinen Hopiokalliovaellus. Vähäjärven laavulla Kyläyhdistys tarjoaa reitin kiertäneille paistinmakkarat ja nokipannukahvit. Tervetuloa tutustumaan Ruotsalon luontoon ja historiaan. Niin kuntapäättäjät, arvon viranhaltijat, kuin tavallinen rahvas rupukansakin.

Ps. ei maksa mitään.