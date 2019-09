Kokkolan keskustasta kadonnut 71-vuotias mies – Havaintoja pyydetään



Poliisi tiedottaa, että Kokkolan keskustan alueelta katosi perjantaina päivällä 71-vuotias mieshenkilö. Kadonnut mies on noin 180 cm pitkä, ja hänellä on lyhyet hiukset. Hän käyttää tummasankaisia silmälaseja.

Kadonneella on mahdollisesti mukana musta polkupyörä jota hän taluttaa. Miehen kävely on hoippuvaa ja hänellä on todennäköisesti mukanaan kyynärsauva.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.