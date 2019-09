Pääkirjoitus: Uusi keskustajohtaja saa valtavan urakan – Aika näyttää, miten puolue kuuntelee kansalaisten ääntä muutosten keskellä



Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni sai vastuulleen vanhan ja perinteikkään puolueen, jonka kannatus on historiallisen alhainen ja tehtävä monella tavalla hukassa. Keski-Pohjanmaan alueella keskustalla on pitkät juuret ja edelleen suuri kannatus.

Seitsemän vuotta puoluetta johtanut Juha Sipilä piti tunteikkaan ja vaatimuksiakin sisältäneen puheen kokousväelle Kouvolassa lauantaina. Hän toi esiin omia ja keskustan saavutuksia menneinä vuosina. Puoluejohtaja ja puolue maksoivat kovan hinnan pääministerivuosista ja toimista, jotka herättivät kiitoksen lisäksi runsaasti kritiikkiä ja jopa katkeruutta.

Kevään vaalit menivät keskustalla huonosti, ja ylimääräinen puoluekokous oli tuloksen seuraus. Puoluekokouksessa Kouvolassa oli vastakkain kaksi erilaista ja eri sukupolveakin edustavaa kansanedustajaa ja ministeriä. Rakettimaisen nousun tehnyt Kulmuni tuli suuren yleisön tietoon oikeastaan viime kuukausina. Viidennen kauden kansanedustajana Kaikkonen on ennestään tunnettu kasvo, vaalirahakohussa kolhujakin kokenut.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) totesi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että keskustan puheenjohtajavalinta selkeyttää hallituksenkin tilannetta. Se on selvää, että kannatukseensa nähden tärkeitä ministeripaikkoja hallitseva puolue ei voi olla sekaisin koko Suomenkaan takia.

Mikä sitten on keskustan tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa väki muuttaa etelään ja kasvukeskuksiin? Ilman sen tehtävän ja ideologian kirkastamista ei johdon vaihtaminen auta. Puhutaanko alueiden väelle vai yritetäänkö Etelä-Suomen massat saada kiinnostumaan puolueesta?

Etelän ja alueiden vastakkainasettelu ei ole hyväksi kenellekään, mutta elinvoimaisia ja kehittyviä alueita on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Mihin suuntaan keskusta tulee viemään Suomea, se ei vielä lauantaina selvinnyt. Arki näyttää, puhuuko keskusta suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen keskellä elävän ihmisen todellisuudesta.

Uudella puheenjohtajalla on äärimmäisen vaativa tehtävä jakaa aikansa puoluejohtajan, kansanedustajan tehtävän ja ministeripestin kesken. Kentällä on suuria odotuksia kuten aina, kun johtoon on petytty tai tuntuu, että ihmisten ääntä ei ole kuunneltu. Kulmuni vakuutti puoluekokouksessa, että puolue ei nouse muuta kuin töitä tekemällä. Sekään ei jäänyt puheiden perusteella epäselväksi, että raatamista vaaditaan muiltakin. Kulmuni lupasi tehdä kaikkensa keskustan eteen. Keskustaväki odottaa tuloksia, jopa epärealistisen nopeasti.