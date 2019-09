Lukijan mielipide: Kalajoen päättäjillä herätyksen aika – Ensin on muutettava kiinteistöjen rakentamisen painopistettä ja tärkeysjärjestystä



Nyt näyttää siltä, että sote ei toteudu nykyhallituksen esityksen mukaisena, ja jos toteutuu, niin epätäydellisenä ja sellaisena, johon mikään taho ei ole tyytyväinen. Sotesoppa siis tulee jatkumaan.

Vallitsevassa sekavassa tilanteessa monessa kunnassa vertaillaan eri vaihtoehtoja, kuinka omaan kunnan sosiaali -ja terveysalan peruspalvelut voidaan vastaisuudessa turvata. Näin näyttää olevan myös Kalajoella ja vieläpä erityisesti toimialan kiinteistöjen osalta: kunta vai jokin yksityinen taho.

Omasta mielestäni ja kokemukseenikin perustuen katson, että kunnat itse ovat avainasemassa Sote-kiinteistöjen rakentamisessa, jotta kansainvälisessä omistuksessa olevat ”mehiläiset” eivät pääse ensin kerman kuorintaan ja jotka poistuvat kunnasta sitten, kun sairaiden nahasta revittyä voittoa ei tule riittävästi ja valtion mahdollinen rahoitusosuus on valtiovarainministeriön tarkasti rajaama.

Nyt on aika iskeä. Kalajoen on otettava ohjat omiin käsiinsä. Mikään muu taho ei pysty toteuttamaan sellaisia ratkaisuja, jotka katsotaan paikallisesti parhaiksi. Kunnallista itsehallintoa on käytettävä laitoja myöten, kun sitä vielä on. Mutta miten ?

Ensin on muutettava kiinteistöjen rakentamisen painopistettä ja tärkeysjärjestystä.

On luonnollisesti jatkettava niitä investointeja, jotka ovat jo käynnissä ja joihin on olemassa valmis rahoitus. Tarkoitan näillä kohteilla lähinnä opetustoimen rakentamista ja sitä kunnallistekniikkaa, joka palvelee kunnassa pysyvästi asuvia tai tänne muuttavia ja rakentavia perheitä. Vain käypäläisiä palvelevat investoinnit saavat tässä tilanteessa antaa tilaa sote-rakentamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hiekkasärkkien matkailualueen laajentamista ja siitä johtuvaa kunnallistekniikan rakentamista pitää väliaikaisesti hidastaa. Siitä saadaan osaksi investointivaraa sotekiinteistöjen rakentamiseen.

Myös muita, tarpeellisiakin, mutta ei välttämättömiä hankkeita, pitää siirtää myöhemmin toteutettaviksi, jotta niistäkin vapautuu investointivaraa.

Sosiaali -ja terveuspalveluiden tuottamisessa tarvittavien uusien kiinteistöjen rakentaminen ja korjauskelpoisten nykyisten rakennusten peruskorjaus ja varustaminen nykyaikaiselle tasolle, niin Himangalle kuin Kalajoelle on nostettava heti investointien kärkeen, samoin Rautiossa, jos siellä on tarvetta.

Meitä kuntalaisia huoltava ja hoitava henkilöstö laidasta laitaan tarvitsee terveelliset ja ajanmukaiset toimitilat ja nykyaikaiset hoitovälineet niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista. Henkilöstö tarvitsee valtuustotason sitovan lupauksen ja päätöksen, että näin myös toimitaan. Valtuuston päätös rauhoittaa myös avainhenkilöstön pysymään tehtävissään. He jaksavat kyllä odottaa, kun tieto paremmista työskentelyolosuhteista on tulossa; niin minäkin toivon ja uskon. Vastaisuudessa syystä tai toisesta avautuvat virat ja työpaikat Kalajoella on helppo täyttää, kun työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja kilpailukykyiset.

Valtuuston päätös omien sotekiinteistöjen rakentamisesta ja nykyaikaisesta varustamisesta on myös tietoinen viesti niille tahoille, jotka seireenien tapaan ovat houkuttelemassa kuntia kelkkaansa. Me emme tarvitse valtakunnantason sotesoppaa omaan kuntaamme. Kuntalaiset tarvitsevat parempaa, luotettavaa ja jatkuvaa palveluiden tuottamista.

Soteinvestointien rahoitus kyllä järjestyy. Kunta saa aina lainaa. Korot ovat matalalla ja pysyvät alhaisina, koska maailmanlaajuisesti alkavan talouskasvun hiipumisen aikana keskuspankit eivät nosta ohjauskorkoja. Kalajoen velkaisuusaste kestää reippaan noston. Ja mikä parasta, Kalajoella on vara nostaa veroprosenttia. Kuntalaiset kyllä hyväksyvät veroasteen noston, kun sillä parannetaan juuri niitä palveluita, joita kuntalaiset jokapäiväisesti tarvitsevat – nyt ja tulevaisuudessa.