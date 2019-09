Pääkirjoitus: Hyvällä palvelullakin iso merkitys paikallisten kauppojen menestymiseen



Muun muassa Ylivieskassa ja Pietarsaaressa alkusyksyn kaupan piristysruiske on jo koettu, Kokkolassa vilkas kauppailta on tänään Kaupan ja kulttuurin yön tiimoilta. Kokkolan keskustan tuntumassa on kymmeniä liikkeitä auki poikkeuksellisesti aina yhteentoista saakka, ja asiakkaita houkutellaan ajankohtaan verrattuna poikkeuksellisin alennusmyynnein. Tämänkaltaiset tapahtumat osoittavat miten monipuolisia kivijalkakauppoja löytyy läheltämme.

Viime ja tämän viikon ostospäätöksien tekemistä "helpottaa" monilla veronpalautukset. Aiemmin juuri ennen itsenäisyyspäivää koettu kaupan piristys koetaan osin jo nyt. Viime viikollahan runsaat miljoona suomalaista sai yhteensä laskettuna noin 1,3 miljardia tililleen edellisvuonna liikaa maksetuista veroista. Jos kestävää kehitystä ja alueellisten palvelujen tulevaisuutta ajattelee, niin iso osa tästä summasta on fiksua sijoittaa paikallisiin palveluihin

Kauppojen valikoimat ja myyntitavat vaihtuvat luonnollisesti kysynnän mukaan. Ne liikkeet, joissa asiakkaat tekevät ostoksia, pärjäävät ja voivat kehittää toimintaansa luottavaisesti. Näin on aina ollut historiassa ja näin tulee aina olemaan.

Vaikka itsepalvelukassat näyttävät lyövän läpi monissa keskipohjalaiskaupoissakin tänä vuonna, paikallisten toimijoiden kannattaa käyttää vieläkin enemmän hyödyksi sitä elementtiä kaupanteossa, mitä vaikkapa verkkokaupassa ei ole: hyvää henkilökohtaista palvelua. Kokkolassakin palvelua on hyvin eritasoista, toisaalla asiakkaan tarpeita todella kuunnellaan aidosti, osassa ei tunnu samalta.

Jos samaa tuotetta on myynnissä kahdessa kaupassa samaan hintaan, niin ostopäätöksessä suuri merkitys on asiakkaan saaman palvelun laadulla. Ja mitä parempaa palvelua ostaja saa, sitä todennäköisemmin hän asioi samaisessa liikkeessä toistekin, vaikka houkutukset muualta ostamiseen vain kasvaisivat. Tai vaikka hinta jostain kaukaa suoraan tilattuna olisi edullisempi.