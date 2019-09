Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mielenterveyden ongelmia ei saa unohtaa



Tämän päivän Keskipohjanmaassa haastatellaan masennuksesta kärsivää Sirua. Hänen tarinansa kannattaa kuunnella. Siru on aktiivinen ihminen ja hänellä on laaja tuttavaverkosto. Nykykielellä sanottuna hän on mielenterveyskuntoutumisen kokemusasiantuntija.

Kiteytettynä Sirun viesti on, että Suomessa on hyvää ja laadukasta mielenterveystyötä, mutta sitä on liian vähän. Varsinkin sairauksien vakavat ja keskivaikeat muodot tarvitsevat paljon resursseja. Tällöin sairaalajaksot, myös suljetulla osastolla voivat tulla kysymykseen.

Sirun kokemuksesta voimme viisastua, että sairaalajaksot auttavat. Hän kiittää sairaalassa tapahtuvaa kuntoutusta vuolaasti. Joka kerta kun hän sairaalasta lähti, hän oli siinä vaiheessa huomattavasti paremmassa kunnossa kuin sairaalajaksolle mennessä.

Nyt Siru voi hyvin ja kuntoutuu ammattiauttajien tuella kotona.

Potilasjärjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden viesti on selkeä: Suomessa pitäisi olla riittävästi sairaansijoja, joita tarvitaan joskus kipeästi. Vaikka suuntaus on kohti avohoitoa ja kotiin suunnattua hoitoa, se ei vain valitettavasti aina riitä. Sairaalassa ja kotona tapahtuva hoito ei ole myöskään aina toisiaan pois sulkevaa. Sairaala on paikka, jossa potilas kuntoutuu pärjätäkseen kotona. Viesti on rohkaiseva.

Psykiatrinen hoito on hyvä esimerkki perusterveydenhoidon ja erikoisairaanhoidon saumattomasta yhteispelistä. Voisi kuvitella, että tämä yhteistyö sujuu parhaiten Soiten kaltaisissa malleissa, joissa perus- ja erikoistaso on yhdistetty. Monissa paikoissa Suomen niemeä näin ei ole.

Psykiatrista kuntoutusta käsitellessä ei unohtaa saa myöskään kolmannen sektorin työntekijöitä, jotka tukevat mielenterveyskuntoutujia arjen askareissa. Esimerkiksi Ylivieskassa Mielikit tekevät tärkeää työtä. Heidän ovensa ovat auki arkena ja sunnuntaina. Ateriakin maksaa vain neljä euroa. Ei ihme, jos Mielikki-talossa vierailee kolmisenkymmentä henkilöä päivän aikana.