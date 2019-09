Keskipohjanmaa-lehden jakelussa viivästyksiä Kokkolassa



Keskipohjanmaalla on tänään peittojako Kokkolassa. Lehden jakelussa on ollut tästä johtuen ajoittain ruuhkaa, mikä on myöhästyttänyt normaaleja jakeluaikatauluja.

Kaikkien kuitenkin pitäisi saada lehtensä viimeistään kello yhdeksän.