Pääkirjoitus: Syvät poterot ja vielä syvemmät taskut



Euroopassa on sodittu jo viisi vuotta. Itä-Ukrainassa on kuollut ihmisiä ja käyty lähes koko tuo aika täysimittaista sotaa. Ukraina ja siitä eroon pyrkivät kapinalliset ovat taistelleet rajusti maan itäisessä osassa. Ilman Venäjän tukea kapinalliset olisivat pahasti alakynnessä, mutta suuren naapurin sotilaallinen apu on heille korvaamatonta.

Jäätyneeksi konfliktiksi muuttuneessa sodassa kipinöi välillä ja kuolinuhreja tulee lähes päivittäin. Kuluneen luonnehdinnan mukaan kranaatista on edelleen sokka irti, ja suuren räjähdyksen vaara on käsin kosketeltava.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö palasi viralliselle vierailulle Ukrainaan viiden vuoden tauon jälkeen. Vähän on muuttunut tuossa ajassa. Sota jatkuu ja poterot ovat syvät.

Ukrainan presidentti on tuore kasvo, Volodymyr Zelenskyi. Koomikko-juristi-presidentti muutti viihdeohjelmansa todeksi ja johtaa nyt sotaa käyvää kansaansa. Suosittu kansan palvelija -satiirikko on todella suosittu maassaan kuten Niinistö omassaan. Kiinnostuneet voivat tutustua Zelenskyin luomaan sarjaan Yle Areenassa.

Zelenskyi on käynyt jo viihdeohjelmassaan väärinkäytöksiä vastaan ja nyt todellisessa elämässä korruptiota kitkemään. Ukrainassa taloutta rasittava hämäräbisnes ja korruptio ovat suuri ongelma. Paljon valtion rahaa virtaa jatkuvasti syviin taskuihin. Äänestäjät odottavat tuoreen valtionpäämiehen puuttuvan korruptioon ja he myös toivovat maan itäosaa riivaavan sodan vihdoinkin loppuvan. Zelenskyin korkeat kannatusluvut voivat lähteä nopeasti syöksykierteeseen, jos hän ei saa kahta polttavinta ongelmaa hallintaan.

Zelenskyin ja Ukrainan Itä-Ukrainan sodan vastapeluri löytyy idästä; Vladimir Putinin johtama Venäjä. Nykyajan hybridisodan kirjoittamattomien sääntöjen mukaan Venäjä kieltää olevansa osallisena sodassa, vaikka todisteet ovat kiistattomat. Totaalisen kieltämisen linja on pitänyt.

Presidentti Niinistön mukaan Ukrainan ja Venäjän tekemä vankienvaihto oli tervetullut ensiaskel oikeaan suuntaan. Askeleita kaivataan kuitenkin paljon lisää, sillä sodasta on pitkä matka rauhaan. Niinistö tietää, että viiden vuoden sotimisen jäljiltä nopean rauhan edellytykset ovat raunioina. Presidentin virallinen vierailu on tuen osoitus Ukrainalle ja samalla uudelle kollegalle.

Paljon on kysymyksiä ilman vastauksia ja avoimia haavoja arpeutumatta. Jäätyneen konfliktin sulaminen näyttää ottavan aikaa. Toivottavasti Euroopan itälaidalle ei sodita enää viiden vuoden kuluttua.

Toivottavasti rauha löytää Ukrainaan.