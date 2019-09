Kokkolan seudun opiston rehtorin vastaus mielipiteeseen: Opiston tarjonta ja erilaiset oppijat



Tämä kirjoitus on vastaus Arja Puumalan yleisönosastokirjoitukseen 7.9. Kirjoituksen taustalla on myös toivomus, että myös monin tavoin erilaiset ja erityiset ihmiset uskaltautuisivat lähtemään mukaan opiston kaikille avoimeen opetukseen. Avustajan kanssakin opiston avoimeen ryhmään voi tulla mukaan.

Minun on vaikea ymmärtää Arja Puumalan näkemystä, että kurssien avoimuus voisi olla erilaisen oppijan kannalta huono asia tai osallistumisen este. Monelle osallistuminen opiston avoimiin ryhmiin olisi varmaan antoisaa elämänpiirin laajentamista, kuten se olisi mahdollisesti muille ryhmäläisillekin.

Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja erilaiset oppijatkin ovat valmiuksiltaan hyvin eri tasoisia. Osan valmiudet toimia eivät ole sillä tasolla, että he pystyisivät osallistumaan opiston kaikille avoimiin opetusryhmiin. Silloin opetusryhmä on järjestettävä siten että opettajalla on erityispedagogista osaamista, ryhmä on pieni ja paikalle on järjestettävä tarpeellinen määrä avustajia. Kansalaisopiston rahoituksen malli, eli yhden opettajan palkka ryhmää kohden, ei ole näihin tarpeisiin riittävä. Näiden opetusten toteuttamiseen opistossa tarvittaisiin Soiten tukea. Tämän asian Arja Puumala kärjisti kirjoituksessaan tylysti. Ehkä keskustelu ei ollut avannut hänelle selkeästi miten, erityisille oppijoille tarvittava kohdennettu tuki julkisessa rahoituksessa organisoidaan.

Erityisten oppijoiden omien ryhmien tarjonta ja kysyntä kohtaavat tällä hetkellä Kokkolassa ymmärtääkseni hyvin. Lisäämiselle ei välttämättä ole tarvetta. Silloin jonkun muun tarjoamasta palvelusta saattaisi jäädä osallistujat pois? Kokkolassa erityisten oppijoiden ryhmille tarjoavat toimintamahdollisuuksia: Keski-Pohjanmaan kansanopisto (Kälviä) erilaisia ja eritasoisille toimijoille suunnattuja esittävän taiteen ryhmiä; Urheiluseurat; Kaupungin liikuntapalvelut; Kaupungin nuorisopalvelut rokkikoulussa; Soiten toimintakeskus Kompassi. Lisäksi opistossa on tarjolla henkilökohtaista opetusta soitinopetuksissa ja tietotekniikassa.

Jokaiselle jotakin toivoo,

