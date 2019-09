Lukijan mielipide: Pikkulinnun hätähuuto – Kuulumme samaan maailmaan



Pihapuistossamme uikutti aamulla pikkulintu hätäisenä ja valittaen. Eikä lakannut vaan jatkoi ja jatkoi. Oliko pesän pikkuväki vaarassa? tai muuten tilanne outo ja huolestuttava. kaikesta päättäen lintu oli aikuinen emo.

Viereisellä tontilla on monta viikkoa ryskyen ja rämisten purettu kokonaista opiskelijakylää. Erilaisia kulkuvälineitä on pörrännyt päivät pitkät. Millin minkinlaista nostokurkea ja erikoisautoa on tullut paikalle. Päivät ovat olleet jyrinää ja räminää. Pikkulintu villissä puistossamme on sydän syrjällään kuuluttanut ja seurannut tilannetta. pelännyt poikastensa puolesta ja huolehtinut pienistä kasvateistaan tavallista tarkemmin. Öitä on väliin jäänyt nukkumatta ja varhain aamulla on pitänyt aloittaa valistuslaulut. Pelokkaina pienet untuvikot ovat seuranneet emon toimia.

Näin me ihmiset syyllistymme luonnon rauhan ja hiljaisuuden häirintään ja järkkymiseen kaikkialla maapallolla. Kun avaan parvekkeen oven uudelleen on uikutus sydäntä särkevää. Sattuu.

Ranskalaisen runoilijan sanoin: "...Pyydän suojele pientä pesääni sateelta ja tuulelta. Jätä paljon kastetta kukkateriin ja paljon siementä tielleni. Tee sinitaivaastasi hyvin korkeaa..."