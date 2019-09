Lukijan vastaus Kokkola Pridea koskeneeseen kolumniin: Vastakkainasettelusta



Keskipohjanmaa-lehti kirjoitti näyttävästi tulevan kesän Kokkola Pride 2020 -tapahtumasta 11.9.2019, jossa pyydettiin Kokkolan kaupunkia ottamaan asiaan kantaa. Hanna Rautio kirjoittaa kolumnissaan 12.9.: ”Tapahtuman järjestäjien kommenteista on huokunut ennemminkin vastakkainasettelun ylläpitäminen ja lietsominen kuin yhteisymmärryksen tien löytäminen tapahtuman kannattajien ja vastustajien välille.”

Valitettavasti olen tästä lauseesta eri mieltä. Ketään ei olla pakottamassa mihinkään ja tapahtuman osallistuminen on vapaaehtoista. Kokkola Priden tapahtuman missio on se, että jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kokkola Priden ainut tavoite on nostaa yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa esille. Ei painaa ketään maahan, heittää lokaa, kantaa kaunaa tai vihata. Vastakkainasettelusta puhuttiin kovasti Keparin 11.9. ilmestyneessä jutussa, mutta vastakkainasettelua tai siihen pyrkimistä järjestäjien työryhmässä ei ole.

Kokkola Pride 2020 on suunnitteluasteella ja nyt on aika lähteä toteuttamaan tapahtumaa. Toteutuksessa tulee aikanaan se vaihe, kun teemme avustushakemuksen Kokkolan kaupungille. Mutta sitä avustushakemusta ei olla vielä tehty. Mukaan tapahtuman toteutukseen ovat tervetulleita kaikki yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa kannattavat ihmiset, yhteisöt ja yritykset.

Hanna Raution kolumni: Kiiski, tule pois sieltä vastarannalta (KP 12.9.)