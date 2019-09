Anni Saaren kolumni: Sikailu ei kiinnosta – onneksi pystyn valitsemaan, mitä klikkaan ja mitä luen



Tätä aikaa on niin vaikeaa ymmärtää / olenko mä mummu? / vai mikä must on tullu?/

Näin kysyy Samae Koskinen tuoreessa kappaleessaan.

Voisin itse kysyä samaa viime viikon kulttuuriotsikoita kerratessa, mutta minun ei tarvitse. Se, että paheksuu huonoa käytöstä, ei liity mummouteen. Ainakaan jos mummoudella viitataan vanhanaikaisuuteen tai kärryiltä putoamiseen.

Sikailua ei tarvitse sietää eikä tukea. Ei oikeassa elämässä eikä kulttuurissa.

On mahdollista, että Vesa-Matti Loirin elämäkerta on hyvin kirjoitettu ja tarjoaa kiinnostavaa tietoa hänen uraltaan. Mutta en aio kirjaa lukea. Epäilemättä eritteitä kuvaavat otsikot ovat tuottaneet suurille mediataloille paljon klikkauksia, ja epäilemättä ne on tarkasti laskettu. Itse jätän kaikki tällaiset otsikot klikkaamatta, enkä myöskään koske kulttuurituotteisiin, joista sellaisia kirjoitetaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olen jo kauan sitten päättänyt jättää omaan arvoonsa kertomukset ”suomalaisista äänistä”, suomalaisuuden ilmentäjistä ja vastaavista. Ne tarkoittavat yleensä loputtomia juttuja miestaiteilijoiden ryyppäämisestä, päihteidenkäytöstä ja seksielämästä.

Voi tietysti kysyä, miksi juuri näistä asioista pitää kertoa. Ovatko ne taiteilijan työn kannalta olennaisia asioita? Ehkä aiemmin näin oli, mutta nykyhetken näkökulmasta ne vaikuttavat tympeältä ja väsyneeltä.

Mediaa seuratessa tulee mieleen, että miksi käsitys rehellisyydestä tarkoittaa nykyään hyvien tapojen vastakohtaa? Ei kaikesta, mitä voi kertoa, tarvitse kertoa. Seksikokemusten repostelu julkisuudessa on sivistymätöntä ja sikamaista.

Vastuuta asiasta voi tietysti langettaa myös medialle. Ja jos lähtökohtana on, että media tekee juttuja, joita yleisö haluaa lukea, asiaan voi itse vaikuttaa.

Itse poistin pari vuotta sitten puhelimesta iltapäivälehtien sovellukset. Olin todennut, että joka kerta, kun avasin se, sain nähtäväkseni juttuja, joista tuli likainen olo. Joten päätin olla lukematta niitä.

Maailmassa on paljon parempaakin luettavaa. Suosittelen esimerkiksi Eeva Kilven Sinistä ja Punaista muistikirjaa. Kilpi kirjoittaa luonnosta, vanhenemisesta – ja maailman tapahtumista. Toiset katsovat ikääntyessäkin alapään sijaan korkealle.