Parempi on voittanut pelit ja voittaa ensi viikonloppunakin, arvioi Juha Savela miesten superpesiksen finaaleja

Sotkamon Jymy ja Joensuun Maila tarjosivat sunnuntaina ottelun panos ja synkän syksyiset olosuhteet huomioon ottaen erinomaisen pesäpallonäytöksen. Jymy takasi voitollaan sen, että tätä herkkua on vielä tarjolla ainakin kerran tänä syksynä.

Ensimmäinen finaali oli Joensuun näytöstä, mutta sen jälkeen Jymy on parantanut koko ajan. Lauantaina Joensuussa Jymylle oli jo palaa tarjolla, mutta JoMan suoritusvarmuus oli parempi.

Sunnuntaina Sotkamossa osat kääntyivät. Kun oikein tiukka paikka tuli, Jymyn kantti kesti niin avausjakson lopussa kuin supervuorossakin.

Parempi on nämäkin finaalipelit tähän mennessä voittanut. Niin käy ensi viikonloppunakin.

Sunnuntaina ratkaisevimman tason noston esitti Sotkamon Joni Rytkönen. Joensuu sai kahdessa ensimmäisessä pelissä Rytkösen kiinni ja Jymyn sisäpeli tukehtui. Kolmannessa finaalissa osat vaihtuivat – Rytkönen pääsi peliin kiinni ja vei JoMan etukenttää ja samalla Niilo Piiponniemeä kakkospesälle.

Toki tarvittiin myös jokeriosaston onnistumiset – ensin Lauri Rönköltä ja lopulta Roope Korhoselta – ennen kuin Joensuun peräti 19 otteluun venynyt voittoputki pudotuspeleissä katkesi.

Toki marginaalit olivat sunnuntaina hävyttömän pienet. Jos Joensuun Simo Rahunen olisi saanut kakkospesällä helpon pallon kiinni, edessä olisi ollut kotiutuskisa.

Jos, jos ja jos... nyt kävi näin ja pelit jatkuvat.

Vaikka Jymy pääsi nyt horjuttamaan, Joensuu on edelleen loppuottelusarjan suosikki. Joensuu on kokonaisuutena katsoen tasaisempi joukkue niin sisällä kuin ulkona. Lisäksi JoMalla on riveissään maan paras pelaaja (Tuomas Jussila) ja paras lukkari (Juha Puhtimäki). Kaksikon taidot yhdistettynä voitontahtoon ovat tällä hetkellä pesiskenttien parasta A-ryhmää. Jussila kertoi lauantaina, ettei pelaa Joensuussa ensi kaudella. On aivan varmaa, että Kuulan kasvatti haluaa jättää JoMan mestarina.

Lisäksi JoMan puolesta puhuvat historiankirjat. Kertaakaan miesten superpesiksen finaaleissa ei ole noustu 0–2-tappioasemasta mestariksi.

Mutta miten se ensi kaudeksi Joensuun pelinjohtajaksi tuleva Mikko Korhonen aikoinaan sanoi: Sotkamon Jymy ei olisi Sotkamon Jymy ellei se olisi Sotkamon Jymy.

Ensi viikonloppu näyttää, päteekö ”Doksan” doktriini.

Viikonloppuna tuli päätökseen Vimpelin Vedon kymmenen vuoden mitaliputki, kun Kouvola nappasi pronssit. Loppukausi antoi paljon miettimistä Vimpelille. Moni asia meni pieleen, kun runkosarjan voittaja suli neljänneksi. Se on nyt pitemmän palaverin paikka niin Vedon toimistolla kuin Nelimarkan kahvilassakin.

Mitä tekee Sami Haapakoski? Mitä tehdään pelinjohtaja Markku Hylkilän option kanssa? Siinä kaksi avainkysymystä, joihin on ratkaisu etsittävä.