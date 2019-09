Lukijan mielipide papinvaalista Kokkolassa: "Median käyttö osana hakuprosessia on tehokasta, mutta seuraukset saattavat olla arvaamattomia"



Kokkolassa on toimitettu papinvaali. Oletko kuullut? Lopputulos, paikallisen naispapin rannalle jättäminen, on saanut hävinneet kiristelemään hampaitaan. On se niin väärin. Huono päätös, totesi kirkkoherra. Hänen esitystensä yli käveltiin kahdesti.

Papinvaalissa oli vain yksi voittaja, demokratia.

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Sivistysvaltion lähtökohta on vapaisiin vaaleihin perustuva kansalaisyhteiskunta. Asioihin vaikutetaan äänestämällä. Valitut henkilöt käyttävät mandaattina saamaansa valtaa parhaan kykynsä mukaan.

Seurakuntatyö noudattaa näitä periaatteita. Jos haluaa vaikuttaa seurakuntaelämään, kannattaa käydä äänestämässä tai asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Valituksi tulleet henkilöt käyttävät toimivaltaansa neljä vuotta kerrallaan.

Kokkolan kappalaisenvaalista on tehty kohuvaali. Se on ollut tarkoituskin. Median käyttö osana hakuprosessia on tehokasta, mutta seuraukset saattavat olla arvaamattomia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan suomalaisen seurakunnan johto on asettunut näkyvästi paikallisen hakijan taakse. Jokaisella on perustuslain suoma oikeus henkilökohtaiseen mielipiteeseen, mutta johdon kommenttia vaalin lopputuloksesta jäin miettimään. Eivätkö oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen kuulu hyvään johtamistapaan niin maallisessa kuin kirkollisessakin elämässä?

Seurakunnan kotisivuilla ovat nähtävillä vaaliin liittyvät kokouspöytäkirjat. Ne ovat julkisia. Niihin tutustuminen huvittaa ammattilaista, mutta tuskin maallikkoa: tautologista lakikieltä, munkkilatinaa, tarkoitushakuista sanahelinää. Yksi keino vaikuttaa on hämätä kielellä, virkata tyhjiä lauseita, joista maallikko ei näe läpi.

Perustuslaki takaa jokaiselle Suomen kansalaiselle mielipiteen- ja sananvapauden. Ne ovat luovuttamattomia arvoja. On aina huolestuttavaa, jos demokratian sijaan otetaan käyttöön muut keinot oman päämäärän saavuttamiseksi.

Sivistysvaltion yksi tuntomerkki on se, että siellä siedetään erilaisia mielipiteitä ja arvoja. Meillä on avoin yhteiskunta, mutta suvaitsevaisuus näyttää olevan kriisissä. Yhdenmukaistaminen ja yhden torven ääni kuuluvat totalitarismiin, eivät vapaaseen kansalaisyhteiskuntaan.