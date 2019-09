Lukijan mielipide: "Mikään muu täällä ”ei saa mainita” -vyöhykkeellä ei keskusteluta yhtä paljon kuin uskonto, Sunti tai koiranpaska"



Hanna Rautio kysyy kolumnissaan (KP 12.9) täytyykö aina mainita raamattuvyöhyke, kun suhtautumisessa Prideihin toivotaan päästävän eteenpäin? Vastaan laulun sanoin: sitä ei voi ylittää, alittaa eikä kiertää, jos joka ikiseen omaan tai lehden Pride- aiheiseen postaukseen tai julkaisuun ensimmäinen kommentti kuuluu: syntiä. Ja niitä kommentteja löytyy niin paljon, ettei laskuissa pysy.

Mikään muu täällä ”ei saa mainita” -vyöhykkeellä ei keskusteluta yhtä paljon kuin uskonto, Sunti tai koiranpaska. Raamatulla ja uskonnolla meillä lyödään niin hyvässä kuin pahassa. Keskustelua on siis käytävä niin kantajasta, kuin lyöjän aseesta. Jos Raution mukaan diplomatia on sitä, että vaietaan, hävetään ja eikä nousta puolustamaan ihmisoikeuksia, ollaan lähellä järjestelmää, jossa diplomatiaa ei ole olemassakaan. Sellainenkin on aika on koettu. Sieltä ei enää ryömitty pelkän diplomatian avulla ulos. Ei kiitos enää.

Faktoja ei myöskään Rautio ole vaivautunut selvittämään vaan tulkitsee kollegansa kirjoittamaa tekstiä. Kaupunginjohtajan, samoin kuin kaupunginhallituksen pj.:n kommenttiin liputuksesta suhtaudun erittäin toiveikkaasti. Neuvotteluja asiasta ei vielä ole aloitettu ja ne käydään aikanaan asianmukaisen protokollan mukaan.

Lähtökohtaisesti minulla yhtenä tapahtuman järjestäjänä ei ole mitään syytä olettaa, että edessä olisi valtava voimain mittely kaupungin kanssa. Kokkolassa on järjestetty tasan yksi Pride-viikko lukuisene oheistapahtumineen. KP:n kertaus (11.9.) edelliskerran Pride-tapahtumasta ja tulokulma siihen oli lehden ja toimittajan oma valinta. Kaupunki osallistui vuoden 2018 tapahtumaan monella tasolla, vaikka mutkitta se ei sujunut. Ilmeisesti on Raution kuvaamaa diplomatiaa vaieta siitä mediassa. Neuvottelut käydään tulevaisuudessakin kaupungin ja järjestävän tahon kesken, ei lehden sivuilla.

Sen sijaan dialogia käytiin mediassa edellisiä Prideja rakennettaessa Kokkolaan. Dialogi oli melko railakastakin. Vastakkainasettelulta ei voitu välttyä, mutta dialogi eteni ja tuotti näkyvää tulosta. 2000 ihmistä iloitsi yhteenkuuluvuuden tunnetta sydän tulvillaan kaupungin kaduilla ja torilla kesäkuisena lauantaina pääjuhlassa.

Dialogi ei nähdäkseni pyri murskaamaan ketään, vaan tuottamaan tilan, jossa voimme yhdessä ymmärtää ympärillämme olevaa todellisuutta. En tiedä, oliko Raution tarkoitus ohjata järjestäjiä diplomatiaan vai tyrehdyttää dialogi lehden sivuilla. Kiitos yrityksestä. Oletan, että vastarannalle on jo olemassa vähintäänkin sujuva lauttayhteys. Ja hei: Kiiski on varsin sinnikäs ja aliarvostettu sintti.

Lukijan vastaus Kokkola Prideä koskeneeseen kolumniin: Vastakkainasettelusta