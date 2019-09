Pääkirjoitus: Tekniikka ei saa vaarantaa turvallisuutta – Monet palvelut toimivat haavoittuvan nykytekniikan varassa



Maanantain A-studiossa tuotiin esiin useita esimerkkejä siitä, mihin erilaiset it-ongelmat vaikuttavat valtion työntekijöihin ja palveluihin. Oikeusministeriön työntekijä kuvaili jonottamistaan it-palveluun ja laski jonotusajalle hintaa, kun kuukausipalkka on 6000 euroa. Loppusaldoksi tämä työntekijä arvioi, että "tuottavuus ei ole kummoinen", kun päivittäin jonottaa it-päivystykseen esimerkiksi toimimattoman sähköpostin vuoksi.

Hätäkeskuslaitoksessa ollaan huolissaan jopa ihmisten turvallisuudesta. Uusi hätäkeskusjärjestelmä Erica on lakannut ajoittain toimimasta päivitysten yhteydessä. Hätäkeskuslaitos on tällöin joutunut turvautumaan vanhaan, jo käytöstä poistuneeseen järjestelmään.

Hätäkeskuslaitoksen tekniset palvelut -osaston johtaja Jukka Aaltonen kertoi Ylen haastattelussa olevansa syvästi huolissaan. Hänen mukaansa ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti mahdollista ylläpitää samanaikaisesti kahta järjestelmää. Huomionarvoista on sekin, että uudet työntekijät eivät edes osaa vanhaa järjestelmää. Hätäkeskusten työntekijöiden työ on vaativaa ja raskasta ilman tekniikan aiheuttamia lisäpaineitakin.

Hätäkeskuslaitos lähetti tiistaina valtion tietotekniikkapalveluista vastaavalle Valtorille reklamaation, jossa se haluaa tietää, miten ongelmat tulevaisuudessa vältetään. Tässä asiassa ei ole syytä viivytellä eikä vaikutuksia vähätellä. Hätäkeskuslaitoksen maalailemat seuraukset on syytä ottaa vakavasti. Teknisten palveluiden johtaja arvio siitä, että henki on vaarassa usealla henkilöllä Suomessa, jos kansalaisten hätäliikenne katkeaa.

Samankaltaisia ongelmia on julkisen palvelun lisäksi monissa yksityisissä yrityksissä. Kysymys on työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Joskus ongelmana on se, että uusiin ohjelmiin ei ole annettu riittävästi koulutusta ja perehdytystä. Toisinaan erilaiset tekniset ongelmat syövät liikaa aikaa vaikkapa takkuavien kokousyhteyksien vuoksi. Monet palvelut toimivat haavoittuvan ja hienostuneen nykytekniikan varassa.