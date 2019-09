Uusi keittiö tai keittiöremontti edessä? Huomio ainakin nämä asiat

Tulevaa keittiötä käyttävä perhe on itse paras asiantuntija siinä, millainen keittiön tulisi olla. Toimivan keittiön toteuttamisen ideaalitilanne on uudiskohde, jonka ensimmäisenkään ikkuna- tai oviaukon sijaintia ei ole vielä lyöty lukkoon. Silloin päästään suunnittelemaan keittiö, jossa on tarpeeksi tilaa ylös nostetuille kodinkoneille, riittävästi laskutilaa sekä keittiön käytettävyyden kannalta järkevä logistiikka ja mitoitus.

– Keittiö ei ole mikään halpa sijoitus, joten suunnitteluun kannattaa panostaa. Hyvällä suunnittelulla saadaan aikaiseksi toimiva keittiö myös remonttikohteeseen, tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta tietää.

Tässä on työtasoa laajalti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keittiö on kodin käytetyimpiä tiloja, joten sen toimivuus on tärkeää. Suunnittelun virheet harmittavat varmasti, kun niihin törmää päivittäin. Toimivuuden suunnittelussa tärkeintä on löytää sopiva paikka vesipisteelle, roskille ja keittiövälinelaatikoille. Myös keittiön koneille pitäisi järjestyä toimivat sijainnit. Keittiön laitteita sijoitetaan entistä korkeammalle, tiskikonekin voidaan sijoittaa esimerkiksi 40 senttiä lattian yläpuolelle. Sijoittelun tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Erillisuuni on toinen tyypillisesti ylös sijoitettava keittiön laite.

Jos keittiössä ei ole tilaa sijoittaa kaikkia laitteita ylös, kannattaa ylemmäs laittaa ne koneet, joita eniten käytetään.

– Jos esimerkiksi uunia tulee tarvittua vain kerran viikossa mutta tiskikonetta joka päivä, kannattaa tiskikone sijoittaa ylös. Monessa nykykoneessa tosin on käyttöä helpottava, ylös nostettava alakori, mutta sen käyttö voi olla hankalaa sitten kun kori on täynnä astioita, Marjomaa vinkkaa.

Sijaintien ohella myös mitoituksella on merkitystä. Jos keittiön käyttäjä on vaikkapa alle 160 senttiä pitkä, ei ehkä ole järkevää asentaa 90 senttiä korkeita alakaappeja eikä 50 sentin välitilaa ennen yläkaappeja.

– Keittiössä ei saisi juuri olla tarvetta jakkaralle. Valtaosa kotien tapaturmista on putoamisia, Marjomaa muistuttaa.

Puu tuo osin vanhanaikaista tunnelmaa hyvinkin moderniin keittiöön.

Avokeittiöt ovat tulleet jäädäkseen. Nykyaikainen keittiö on lähes kaikissa uusissa taloissa saumatonta, yhtenäistä tilaa olohuoneen kanssa ja toimii itsekin monipuolisena oleskelutilana, ei ainoastaan keittiönä. Samalla keittiön ulkonäköseikoista tulee vielä entistäkin tärkeämpiä. Tämä lisää integroitujen kodinkoneiden sekä vetimettömien kaappien suosiota.

– Kylmäkoneet jätetään yhä usein integroimatta, mutta muuten nykyaikainen keittiö on entistä huomaamattomampi. Edelleen suositut aamiaiskaapit ovat osa tätä huomaamattomuutta. Ne ovat käteviä, mutta toimivuuden vuoksi esimerkiksi vesipisteen tulisi olla lähellä aamiaiskaappia.

Jätteiden lajittelu vie keittiöstä yhä enemmän tilaa. Asukkaiden lajittelunhalun lisäksi ainakin paikallisen jätelautakunnan päätökset vaikuttavat siihen, montako erilliskeräysastiaa kotoa tulee löytyä. Siis kotoa, mutta ei välttämättä keittiöstä. Kun vaikkapa pullojen ja lehtien keräyksen ulkoistaa keittiöstä esimerkiksi eteiseen, ei kierrätys haukkaa niin suurta osaa keittiön kaappitilasta.

Muutamat keittiöitä myyvät ketjut ovat onnistuneet brändäämään itsensä muita arvostetummiksi. Tämä näkyy keittiöiden hintapyynnöissä. Kalliimpi keittiö ei ole automaattisesti muita parempi, vaan kyse on käytettyjen materiaalien ja mekanismien laadusta. Hintaeroa syntyy, jos toinen tarjoaja suunnittelee keittiöön graniittitasot ja toinen tarjoaa samaan kohtaan ikilevyä. Todellinen laatuero taas syntyy esimerkiksi siitä, millaisen kuorman vetolaatikon mekanismi kestää. Hintaeroja voi selittää sekin, mitä toimituspakettiin kuuluu.

– Kuuluuko hintaan esimerkiksi sekä kuljetus että asennus, entä ovatko tarjotut koneet vastaavia. Pelkkä sama kodinkonemerkki ei vielä kerro kaikkea, toinen keittiöliike voi tarjota saman merkin karvalakkiversiota ja toinen enemmän ominaisuuksia sisältävää mallia. Mutta kyllä pelkkä nimikin maksaa, Marjomaa kertoo.

Leisi ja liesituuletin modernisti sijoitettuna.

Lue myös: Oikeilla kalusteilla toimivuutta keittiöön ja pesuhuoneeseen >>