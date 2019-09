Tiina Ojutkangas: Downton vetoaa uskolliseen fanikuntaan ja saa elokuvateattereihin väkeä

Downton Abbeyn elokuvaversio on saanut fanit hullaantumaan. Elokuvateattereihin jonotetaan, lippuja varataan ennakolta ja elokuvailloista tehdään todellisia retkiä. Vielä kerran on mahdollisuus nähdä Granthamin jaarli ja ladyship, hänen korkeutensa Cora Grantham.

Huippumenestynyt Dowton Abbey -sarja päättyi vuoteen 1925, ja elokuva alkaa vuodesta 1927. Usean sesongin jatkunut brittisarja on hurmannut ihmisiä ympäri maailmaa. Tiedossa on faneja, jotka ovat katsoneet koko sarjan kymmenet osat monta kertaa. Sarjan hahmoista tuli vuosien mittaan tuttuja kuin perheenjäsenistä.

Mikä englantilaisessa kartanoelämässä vetoaa pohjoismaisiin tasavallan asukkaisiin? Ehkä juuri se erilaisuus. Suomalainen luokkayhteiskunta on kovin toisenlainen kuin saarivaltiossa oli sata vuotta sitten ja nykyäänkin. Joutuu oikein ihmettelemään, miten itsestäkään ei irtoa enempää kritiikkiä aatelisten elämäntapaa ja yhteiskunnan kahtiajakoa kohtaan. Palvelijat ovat töissä iltamyöhään pelkästään siksi, että voivat ojentaa herrasväelle aamutakin ja harjata hiukset ennen yöunia. Oma henkilökohtainen elämä mahdutetaan työnantajan vaatimusten väliin, mutta silti työväen lojaalisuus on kutakuinkin sataprosenttinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Elokuvaan on saatu ympättyä niin kartanoelämän kahden kerroksen väki kuin kuninkaalliset. Elokuvan tapahtumat keskittyvät kuningas Yrjö V:n vierailun valmisteluihin. Jopa eläkepäiviä viettävä hovimestari Carson nähdään elokuvassa ja kuinkas muuten. Karsimaattinen ja erikoinen tyyppi oli jo sarjassa tärkeä roolihahmo.

Maggie Smithin esittämä vanha kreivitär on vertaansa vailla oleva hahmo, joka pöyristyttää ja toisinaan jopa kauhistuttaa. Hurmaavan rouvan viiltävän kommentoinnin takaa löytyy yllättäen myös rakastettavia piirteitä. Oma samastumisen kohde numero yksi on keittäjä, rouva Patmore, joka kipakoiden ulostulojensa alla on ihan herttainen täti.

Sarjan käsikirjoittaja Julian Fellowes totisesti tiesi, mitä teki keksiessään Dowton Abbeyn tai löysi sattumalta kultasuonen. Joku kuvaili Dowton Abbeyn kiinnostavuutta sillä, että sarjassa ei oikeastaan tapahdu mitään; se on rentouttavaa aivoille. Voi olla niinkin, mutta joskus pelkästään kaunis kieli ja visuaalinen mielihyvä riittävät mainiosti parin tunnin elokuvailtaan.