Pääkirjoitus: Koulutuksen tukemisesta iloitaan laajasti



Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäinen budjettiesitys on valmis. Tuore budjetti on herättänyt iloa ja kritiikkiä. Talousarvioesitys sisältää monenlaisia parannuksia muun muassa koulutukseen ja vähävaraisten asemaan.

Toisaalta menolisäysten rahoitus huolestuttaa. Polttoaineverojen vaikutus kuljetusalan yrityksille ja sitä kautta kaupankäynnille ja teollisuuden kilpailukyvylle mietityttävät. Polttoaine- ja tupakkaverot ovat saaneet tavalliset kansalaisetkin laskemaan, minkälaista lisälaskua on luvassa.

Valtion budjettiesitys on hyvin toisenlainen kuin Juha Sipilän (kesk.) pääministerikaudella siitäkin huolimatta, että Sipilän syksyyn asti johtama puolue on hallituksessa. Demarien vaikutusta ei voi olla huomaamatta, kun voittajina ovat työttömät, yksinhuoltajat, eläkeläiset ja opiskelijat.

Miten työllisyystavoitteet toteutuvat koko maassa, se jää nähtäväksi. Keski-Pohjanmaalla työllisyys on erittäin hyvällä tolalla jo nyt. Työnantajille myönnettävä palkkatuki on otettu positiivisesti vastaan. Keski-Pohjanmaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen arvioi, että kasvava palkkatuki hyödyttää monin tavoin yritysvaltaista maakuntaa. Kaiponen toteaa Keskipohjanmaalle, että tuella on vipuvaikutus, ja kynnys palkata madaltuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koulutuksen saamasta lisärahoituksesta iloitaan eri puolilla Suomea. Koulutus saa takaisin sellaisen aseman, joka hyvinvointimaahan kuuluu. Korkeakoulutus saa 60 miljoonaa perusrahoitukseen ensi vuodelle. Summa jaetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Centria-ammatikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko iloitsevat budjetista. Molemmissa oppilaitoksissa nähdään mahdollisuuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Myös ammatillisella puolella lisämääräraha tuo toivoa, joskaan entisiin aikoihin ei ole paluuta.

Koulutuksen kehittämisellä ja opiskelupaikoilla on merkitystä koko alueelle. Yritykset tarvitsevat työvoimaa ja koulutusyhteistyötä. Monipuolinen koulutus antaa ihmisille mahdollisuuden jäädä asumaan kotiseudulle. Hyvällä koulutuksella on jopa itseisarvo.