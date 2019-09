Lukijan mielipide: Reppanan sankarihahmon aika väistyä – Maailmalla supermiehenä häärii Bond, kun meillä tunaroi säälittävä Turhapuro



Minua on toisinaan moitittu siitä että syyllistän suomalaista kulttuuriväkeä nuorison huonosta kunnosta ja heikosta urheilumenestyksestä. Mutta, kun laulun sanoja mukaillen jälleen kesä mennyt on, niin voidaan katsoa taas menneen suven TV-tarjontaa.

Kesähän on yleensä menneiden vuosien elokuvien uusintojen aikaa. Kun kansainvälisen elokuvateollisuuden kestohahmo on James Bond, miltei kuin supermies inhimillisen suorituskyvyn rajoissa, niin täällä kestohahmo on Uuno Turhapuro. Hän on säälittävä reppana, hahmo jonka hauskuus ainakin usean elokuvan verran on kyseenalainen.

Vuosi toisensa jälkeen saa ensi-iltansa kotimainen elokuva jostain reppanasta ”kulttuuripersoonasta”. Eikö enää muita aiheita ole? Ehkäpä Uuno Turhapuro on kuitenkin vain esittäjänsä karikatyyrinen omakuva? Eikä suinkaan ”jokaisen suomalaisen miehen sankarihahmo” joksi hänet julkisuudessa halutaan esittää.

Syksyn kirjauutuuksiin kuuluu Jari Tervon kirjoittama Vesku Loirin elämänkerta. Siinä päähenkilö kertoo kuulemma huumesekoiluistaan. Tälläinen ei suinkaan ole mitään rehellistä oman elämän itsetilitystä, vaan edesvastuutonta retostelua asioilla, jotka olisi fiksuinta pitää omana tietonaan. Tähän ei toki Loiri eivätkä suomalaiset kulttuuripiirit yksin syyllisty.

Varsinkin musiikkimailmasta, kansainvälisesti yleisesti kuuluvasta huumesekoilusta, olemme saaneet lukea jo usean vuosikymmenen ajan. Huumeiden tai minkään päihdyttävien aineiden liikakäyttö ei tee kenestäkään suurta taiteilijaa. Kertoopa vain kyseisen henkilön heikosta luonteesta.

Kuitenkin monet, varsinkin nuoret mielellään matkivat julkisuuden henkilöitä. Ja jos vain yksikin nuori tämän vuoksi sortuu huumekokeiluihin, niin on se liikaa. Täten on Tervon ja Loirin teos varsin kyseenalaista rahastusta joka ei suinkaan ansaitsisi sitä suurta julkisuutta ja mainosta minkä se iltapäivälehtien lööpeissä saa.

Kirjailija Tervo itse kuulemma toteaa, että Loirin mukana menee hautaan yksi aikakausi. Mutta jos silloin haudataan suomalaiseen mieheen liitetty reppanakulttuuri, niin ei sitä kannata jäädä kaipaamaan.