Pääkirjoitus: Soiten saatava aikaan järkiratkaisuja – Luottamushenkilöiden on kannettava vastuu myös taloudesta



Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kärvistelee talousahdingon kanssa. Hiukan yleistäen voi sanoa, että samojen asioiden kanssa kamppailevat kaikki suomalaiset kuntayhtymät.

Soiten alueella kustannukset asukasta kohti ovat valtakunnallista tasoa selvästi korkeammat. Hyviä palveluita haluaa jokainen ja terveys- ja sosiaalipalveluihin pitää olla mahdollisuus riippumatta siitä, missä asuu. On kuitenkin epärealistista ajatella, että kaikilla palvelut ovat hyvin lähellä.

Soiten alue on laaja ja siitä hyvä esimerkki on Kokkola, jonka asukkaat ovat kuntaliitosten seurauksena pitkienkin matkojen päässä. Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi tietää, että seudulla on totuttu hyviin, lähellä oleviin palveluihin ja yksityisiä palveluita käytetään vähän. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että maakunnassa on totuttu jopa "liian" hyviin palveluihin, mikä on täysin inhimillistä. Maksajia vain ei tahdo löytyä.

Soitessa mietitäänkin ratkaisua siihen, miten palvelut voidaan tuoda asiakkaan lähelle ilman monimutkaisia rakenteita ja kalliita tiloja. Yksi esimerkki voisi olla hoitajan vastaanotto, johon lääkäri tulee digitaalisesti, tietokoneen välityksellä. Myös kotisairaanhoitoa kehitetään alentamaan kustannuksia silloin, kun sairaus ei vaadi ympärivuorokautista hoitoa.

Sote-uudistuksen käynnistäminen on jälleen ajankohtaista. Vaikka Soite on muuuten valmis uudistuksen vaatimuksiin, taloudessa riittää tekemistä. Sotea puidaan myös valtakunnallisissa työryhmissä, joista yhdessä toimii myös Soiten toimitusjohtaja.

Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että Sotea rakennetaan samoilta pohjilta, mihin keväällä jäätiin: Julkinen toimija tulee olemaan järjestäjänä ja tuottajana, mutta yksityisiä yrityksiä pystytään hyödyntämään.

Vaikka Sote toisi tullessaan muutoksia rahoituspohjaan, kipeitä talousratkaisuja ei pystytä ulkoistamaan. Soitessa on tehtävä nopeassa tahdissa päätöksiä. Kovan paikan edessä ovat luottamushenkilöt, jotka puolustavat hyviä palveluita. Samalla heidän on kannettava vastuu taloudesta. Jos Soite elää yli varojensa, jäsenkunnat maksavat laskun.