Ei makseta, ei makseta

Keskustelin kesällä hollantilaisen tuttavani kanssa mediasta. Yritysmaailman huipulla työskentelevän miehen puhelimesta löytyi kaksi hollantilaista, kaksi amerikkalaista sekä kaksi englantilaista lehteä. Tilattaviin verkkolehtiin kuuluivat muun muassa laadukkaina talouslehtinä tunnetut Financial Times ja Wall Street Journal, joille molemmille maksumuurista on tullut tuottoisa bisnes. Yksi näistä digilehdistä tulee hollantilaiskotiin myös printtiversiona, koska sen perusteelliset ja pitkät artikkelit on mukava lukea sivuilta. Hänelle ei tullut mieleenkään, että ammattitoimittajien tekemä työ pitäisi olla lukijalle ilmaista. Että sen pitäisi ilmestyä puhelimeen ja koneelle kuin manulle illallinen. Yksi hänen seuraamistaan verkkolehdistä on siirtynyt vapaaehtoiseen maksuun, ja tämänkin maksun mies hoitelee mielellään.

Omassa kodissani näkyy vain yksi suoratoistopalvelu, mutta erityisesti nuoremman sukupolven kanssa jutellessan, käy ilmi, että aika monella näkyy kotitaloudessa jopa kolme eri suoratoistopalvelua. Niiden kuukausimaksu on tuollaista vajaan kymmenen euron luokkaa, ja yksikään ei ole valittanut, että maksu olisi liian korkea. Onhan suoratoistopalveluissa muun muassa laadukkaita sarjoja , ja osa niistä on siirtynyt myös elokuvatuottajiksi, joiden laatu kilpailee tasaväkisesti suurimpien kansainvälisten studioiden rinnalla. Toki ikätoveritkin hehkuttelevat somessa suoratoistopalveluiden suosikkisarjojaan. Kukaan ei valita, että tästä palvelusta pitää maksaa, vaikka laadukas Yle Areena on ilmainen kaikille katsojille!

Suomessa sanomalehtiä on tilattu kotiin vuosikymmenet. Ainoastaan iltapäivälehtiä on voinut ostaa vain irtonumerona. Ennen nettiä kukaan ei kyseenalaistanut tilaajamaksuja, mutta median siirryttyä digiin, sisällön pitäisi ollakin ilmaista.

Sosiaalisessa mediassa törmään tuon tuostakin jatkuvaan itkuvirteen siitä, että artikkelista pitää maksaa. ”En voi lukea, kun tää vaatii kirjautumista.” ”En voi lukea, kun tästä pitää maksaa.” Sitten joku kaveri, jolle lehti sattuu tulemaan, ottaa ahkerasti kuvia ja laittaa ne koko someyhteisönsä luettavaksi. Voi sitä kiitosten ryöppyä. Nämä samat ihmiset saavat kyllä palkan työstään, mutta ilmeisesti toimittajan ammatista sellaista ei kuuluisi saada.

Onneksi on edelleen myös tuttavani kaltaisia ihmisiä, joille asiajournalismi on niin tärkeää, että siitä halutaan myös maksaa.