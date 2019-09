Lukijan mielipide: Kokkolan keskustan pysäköinnistä – Meitä jäljelle jääneitä yrittäjiä toivoisi huomioitavan mikäli halutaan "elävää" keskustaa



Tästäkin Keskipohjanmaa-lehdestä saa säännöllisin välein lukea suunnitelmia Kokkolan keskustan elävöittämisestä. Myös meiltä yrittäjiltä on kysytty ajatuksia asiasta. Yksinkertaisin, mutta jostain syystä kaupungin osalta hankalin kehittämiskohde olisi keskustan pysäköinti. Nyt keskustan alueella on pysäköintikiekkoon ja pitkälti 1 tunnin pysäköintiaikaan perustuva järjestelmä. Tähän on liitetty tehokas valvonta. Keskusta onkin tullut tutuksi innokkaasta pysäköinnistä rankaisemisesta. Yrittäjänä, jonka asiakkaista suuri osa on ulkopaikkakuntalaisia tämä on häpeän paikka. Viimeisen viikon aikana olen saanut selitellä kahdelle sakkoa saaneelle ei Kokkolalaiselle asiakkaalle Kokkolan linjaa. Yhden tunnin pysäköintiaika on lyhyt aika toimintaamme ajatellen. Kun asiakas tulee kauempaa toimenpiteet ovat yleensä laajempia ja on pyrittävä tekemään kerralla enemmän, jotta käyntikerrat vähenisivät.

Lyhyiden pysäköintiaikojen suuri osuus on johtanut siihen, että rajoittamattomat pysäköintipaikat täyttyvät kokopäiväpysäköijistä vaikka paikat olisikin osoitettu asiakaspysäköintiin. Uskon, että pysäköinnin ongelmat ovat siirtäneet yritykset pitkälle keskustan ulkopuolelle. Meitä jäljelle jääneitä yrittäjiä toivoisi kuitenkin huomioitavan mikäli halutaan “elävää” keskustaa. Tiukka pysäköintipolitiikka luo huonoa imagoa kaupungillemme.