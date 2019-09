Pääkirjoitus: Erinomaista, että Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävä maailmanlaajuinen yhtiö löytää uusiutuvaa energiaa Mutkalammilta



Kalajoen kaupungille nämä tuovat on miljoonaluokan verotulot.

Kalajoen kaupungille nämä tuovat on miljoonaluokan verotulot.

Harva pystyi pari vuosikymmentä sitten ennustamaan mitä yhteyksiä nopeasti kasvavalla Google-yhtiöllä on Keski-Pohjanmaalle, saatikka Kannukseen.

Jo aiemmin Google on kertonut käyttävänsä vuosittain yli 220 gigawattituntia Kannuksen Kuuronkalliolle rakentuvasta Wpd Finlandin tuulivoimaloista tuotetusta sähköstä. Viikonloppuna Prokon Wind Energy Finland Oy kertoi hakukonejätin sopineen 130 megawatin sähkön ostamisesta Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan kuntien alueelle rakennettavasta Mutkalammin tuulivoimapuistosta. Kyse on yli puolesta suunniteltujen tuulimyllyjen kokonaistuotannosta. Sopimuksen kestoa ei julkistettu, mutta yleensä Googlen vastaavat sopimukset ovat käsittäneet kymmenen vuotta.

Varsinaisen Mutkalammin kylän, Pernun, Mökkiperän ja Pahkamaan välimaastoon on suunniteltu yhteensä 76 tuulimyllyä. Alueella on tehty konkreettisesti pohjatöitä ja kaavavalmisteluja jo usean vuoden ajan, mutta nyt syntynyt hankintasopimus on iso harppaus ennen mittavan hankkeen konkreettista toteutusta. Nyt näyttää siltä, että rakennustyöt ensimmäisten myllyjen osalta alkavat noin 1,5 vuoden kuluttua ja ensimmäiset sähköntoimitukset alkaisivat 2022.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Juuri julkistetun omistusjärjestelyn mukaan aurinko- ja tuulienergiaan keskittyvän ranskalaisen Neoen (80%) ja Saksan suurimman uusiutuvan energian osuuskunnan Prokon (20%) omistaman Mutkalammin tuulivoimapuisto työllistävää vaikutusta on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa vaikutus on merkittävä.

Myös valmistuttuaan voimalaitoksista saatava kiinteistövero otetaan varmasti alueen kunnissa mielihyvin vastaan. Kalajoella on laskettu, että viime vuonna 64 olemassa olevasta tuulivoimalasta kiinteistöverotulo oli 1,8 miljoonaa euroa. Toki veroprosentti riippuu voimalan tehosta ja kunnan määrittelemästä veroprosentista, mutta jos samaa laskentakaavaa käyttää, niin 76 uuden myllyn yhteenlaskettu verotulo olisi selvästi yli kaksi miljoonaa. Merkittävä potti Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan kirstuihin.

Ei pidä väheksyä myöskään Googlen päätöksen henkistäkään merkitystä alueelle. Erinomaista, että Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävä maailmanlaajuinen yhtiö löytää uusiutuvaa energiaa Keski-Pohjanmaalta, Mutkalammilta.

Lue myös: Tuulivoimaa rakennetaan jo ilman valtion tukeakin >>

Google investoi Suomeen lisää >>