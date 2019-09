Minna Mustosen kolumni: Mummo kanasensa

Niinhän se kipale menee, mummo kanasensa niitylle ajoi, pienet kanaset ne hyppeli.

Saattavat toki tehdä niinkin, minun vanhat kanamummot Maisa ja Inkeri eivät ole enää vuosiin niityllä hypähdelleet. Rouva väijyvä kanahaukka lopetti aikanaan kanojen ulkoretket alkuunsa. Maisa ja Inkeri ovat tyytyväisinä kesät ulkotarhassa ja talvet tallissa lampaiden kanssa asustelemassa.

Kanat ovat metkoja elukoita. Aikanaan hommasin kaikkiaan kuusi pientä tipua. Hain ne kotiin kenkälaatikossa ja siivekkäät elelivät olohuoneessani, kasvoivat nopeasti isoiksi ja saivat häädön asustelemaan ulkotiloihin.

Kuudesta tipusta kolme osoittautui kukoiksi ja kolme kanoiksi. KukkoIgor, KukkoJevgeni ja KukkoRasputini elelivät ensimmäisen kesänsä kolmen kanan Maisan, Inkerin ja Hilman kanssa.

Pelkkää ruusuilla tanssimista ei siivekkäiden elämä ole ollut. Vapaasta hippielämästä luonnossa seurasi se, että Rouva väijyvä Kanahaukkanen liihotteli matkoihin ja vei KukkoJevgenin sekä KukkoIgorin mukanaan. Toisaalta KukkoRasputini kiitti kyseisestä tapahtumasta, se jäi yksin isännöimään pientä kanalaumaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kanoille kukko oli herra ja hidalgo, nautti täydellistä ihailua ja kunnioitusta. Joka ainoa ilta kanat kävivät luokkataistelun ja torailun siitä, kuka saa olla kukon vieressä orrella ja kuinka muu sakki orrelle järjestäytyy. Papatusta ja tönimistä piisasi.

Kukon sielunelämään ennätin vuosien ajan tutustua. Mitään tolkullista järkeä en löytänyt sen kiekaisuista. Niitä tuli kun oli tullakseen, vuorokauden aikaan tai päivänkajastukseen mitenkään liittymättä tai sitten liittyen. Käsittääkseni kukko halusi iloita olostaan kiekaisuilla. Saattoi yösydännäkin kiekaista järjettömyyksissään kymmeniä kertoja peräkkäin. Muutoin kukon elämä oli päivästä toiseen kanarouvien astumista, kanojen ihailusta nauttimista ja edestakaisin pasteeraamista.

KukkoRasputini eli useita vuosia ja sitten se yhtenä iltana oli laittanut maata eikä enää herännyt. Hyvä lähtö oli kukolla, kun otin vainajan kanalasta pois kanat minulle kimpaantuivat. Hilma kuoli ilmeisesti sydänsuruun vielä saman talven aikana, mutta Maisa ja Inkeri minua moittivat, motkottelivat ja kukkoa takasin kinusivat pitkän, pitkän, pitkän aikaa.

Nyttemmin kaikesta on jo monta vuotta, kanojen mielessä kukko on enää haalea muisto, jos sitäkään. Kanalan pitäjällähän on munia omasta takaa?

Toissa vuonna juhannuksen aikaan kanatummut tekivät yhden munan, tänä vuonna on ollut hiljaisempaa.