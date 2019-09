Pääkirjoitus: Matkailun bisnes muuttuu, mutta osa kaipaa edelleen perinteistä palvelua



Brittiläinen matkanjärjestäjä Thomas Cook ajautui konkurssiin maanantaina, ja siitä alkoi varsinainen hässäkkä. Perinteikkään matkatoimiston konkurssin seuraukset näkyivät ja näkyvät myös suomalaisten elämässä. Maanantaina matkalle lähdössä olleita kohtasi ikävä yllätys, kun kone Kyprokselle ei noussutkaan ilmaan.

Varsinkin lasten murhetta unelmien loman peruuntumisesta oli surullista kuvitella. Yhteen lomamatkaan voi kasautua melkoinen määrä odotuksia, lomapäiviä, kustannuksia. Pelkästään "turhaan" otettu loma ja siihen liittyvät järjestelyt ovat koettelemus, kun lomareissu tyssää kentälle. Matkakohteeseen jääminen turhautti heitä, joiden loma oli lopussa ja olisi pitänyt päästä palaamaan kotiin, kouluun, töihin ja hakemaan lemmikit hoitolasta.

Thomas Cookin suomalainen tytäryhtiö on matkatoimisto Tjäreborg, joka jatkaa toimintaansa konkurssista huolimatta. Tjäreborgin matkoilla on tuhansia suomalaisia, ja Keskipohjanmaan toimitus on tavoittanut useita keskipohjalaisia Tjäreborgin matkalaisia. Maanantaina Vuokko Friis ja Jorma Saloniemi nauttivat Kroatian vuoristossa lämpimästä säästä ja hulppeista maisemista eikä paluulennon mahdollinen viivästyminen harmittanut (KP 23.9.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Matkatoimistojen bisnes on muuttunut kuten niin monien muidenkin yritysten ja alojen. Matkatoimistojen palveluita käyttää enää osa ihmisistä aikana, jolloin matkoja on helppo tutkia ja varata netissä. Hintoihin vertaileminen ja erilaisten yhdistelmien rakentaminen on helppoa ja omatoimimatkaaja pääsee nauttimaan lomasta jo etukäteen.

Matkatoimistoillekin on edelleen tarvetta, jos modernit varaustavat eivät ole tuttuja ja tuntuu luotettavammalta asioida tunnetun matkatoimiston kanssa kuin omin päin netin kautta.

Tjäreborgin asiakkaiden matka-asiat tuntuvat pääosin järjestyvän yhtään vähättelemättä viivästysten ja peruuntumisten aiheuttamia hankaluuksia. Luotettavan matkanjärjestäjän kautta on mahdollisuus saada rahat takaisin loman peruuntuessa.