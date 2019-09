Pääkirjoitus: Ilmastosta on pakko keskustella



Ilmastosta keskusteleminen laajenee kaikille elämänalueille, ja tieteellisesti pystytään todistamaan, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa maailmassa ja Suomessa. Kansainvälisen ilmastopaneelin raportista käy ilmi, että jäätiköt ovat pienentyneet, lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat kutistuneet, valtameret ovat kutistuneet, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet sekä merenpinnan nousu on kiihtynyt.

Muutoksen vaikutuksia voidaan hillitä kasvihuonepäästöjä pienentämällä, mutta peruuttamattomiin muutoksiin ei voida enää vaikuttaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (r.) muistuttaa tiedotteessaan, että maailmalla merenpinnan nousu uhkaa kokonaisten saarivaltioiden olemassaoloa.

Tiedossa on, että merenpinnan nousu johtuu pääasiassa Grönlannin ja Etelämantereen vuoristojäätiköiden sulamisesta. Pohjoisen Itämeren alueella maankohoaminen hidastaa merenpinnan nousua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Presidentti Sauli Niinistö korosti YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa, että muutoksen hillitseminen vaatii yhteiskuntien kokonaisvaltaista muutosta. Niinistön mielestä asenteen muutos on tavallisen ihmisen tärkein tehtävä.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on saanut New Yorkin kokouksen aikana runsaasti huomiota. Nuori ruotsalainen arvosteli historiaan jäävässä puheessaan erittäin kriittisesti päättäjiä siitä, että nämä eivät ole tehneet riittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaikka tosiasiat ovat olleet tiedossa kolmekymmentä vuotta. Keskustelu on kohdistunut liikaakin Thunbergin persoonaan ja asiaa on yritetty häivyttää olemalla huolissaan ruotsalaisen terveydestä. Thunberg tuo ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat näkyviksi tavalla, johon moni muu ei pysty. Hän puhuu myös nuorten äänellä tulevien sukupolvien puolesta.

Tuoreen raportinkin perusteella ilmastomuutos ei ole mielipidekysymys. Keinoista ilmastomuutoksen hidastamiseksi on sovittava ja keskustelun on edistyttävä. Vaikutusvaltaisten skeptikkojen esittämä vähättely ei johda mihinkään.