Pääkirjoitus: Omaishoitajan uupuvat hartiat – Kun teräsmiesmäiset supervoimatkaan eivät enää riitä



Muistin kadottanut läheinen. Ikääntymisen rasituksista liikuntakykynsä menettänyt tai vammaisuuden vaikeuttamaa arkea elävä omainen. Sairauden heikentämä lapsi.

Heitä on moneksi. Heitä hoitoa tarvitsevia ja sitä kaipaavia. Mutta, kuinka painavan taakan yhteiskunta voi lopulta sysätä omaisten harteille?

Omaishoitajia on paljon, ja heillä jokaisella on oma tarinansa, kuinka he ovat läheisen ihmisen hoitajiksi päässeet tai päätyneet. Arvioiden mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Vanhenevan väestön myötä omaishoitajien määrä tulee varmuudella tulevaisuudessa kasvamaan. Yhä useampi kohtaa omaishoitajan arjen. Tuleviin haasteisiin on pystyttävä vastaamaan ja valmistautumaan hyvissä ajoin.

Pääasiallisia auttajia on tällä hetkellä noin 350 000 ja omaishoidon tukea saa vain vajaat 50 000 ihmistä. Laki omaishoidon tuesta määrittelee viralliseksi omaishoitajaksi sellaisen henkilön, jonka kanssa kunta on tehnyt omaishoitosopimuksen.

Monet haluavat pitää läheisen lähellään; hoitaa ja hoivata parhaansa mukaan. He taipuvat teräsmiesmäisiin tekoihin auttaakseen läheistään, mutta uupumatonta ihmistä ei ole vielä tehty. Jokaisella on oma kohtansa, jolloin jaksaminen loppuu ja väsyminen vie voiton.

Kuinka pitkään ja kuinka vaativaa hoitoa omaiselta voidaan edellyttää ennenkuin yhteiskunta ottaa vastuun kantaakseen? Jos ei ole edes taitoa tai kykyä hoitaa? Onko silloin tunnettava itsensä huonoksi ihmiseksi, jonka omatunto hakkaa vasaralla sydänalaa?

Yhteiskunta ei ole ainakaan vähentänyt painetta omaisia kohtaan. Päinvastoin. Tavoitteena on ollut jo pitkään, että apua tarvitsevat pystyisivät elämään yhä pidempään kotonaan. Kustannuksien pitäisi leikata. Kaikki tietävät, että raha on tiukalla ja resurssit riittämättömät. Hoivavelvollisuus kohtaa yhä useampia omaisia.

Apteekkari-lehden jutussa (25.9.) kirjoitetaan hoivakriisistä, joka lyhentää jo naisten työuria. Työllisyysasteen nosto jää haaveeksi, jos hoitovastuu kallistuu yhä useammin vääjämättä kodin sekä omaisten suuntaan.

Omaisten ja läheisten vastuu hoitotyöstä kasvaa, kuorman paino lisääntyy heidän hartioilla. Työelämän vaatimukset yhdistettynä omaisen hoitamiseen voivat tehdä elämästä liian raskaan.

Omainen hoitajana voi olla hyvä, ehkä se paras vaihtoehto. Ei pidä kuitenkaan koskaan unohtaa koulutettujen käsien tarvetta hoitotyössä.