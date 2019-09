Lukijan mielipide: Oikeus tietoon – Valistus, edistys ja kirjojen polttajat



Kansanedustaja Mauri Peltokangas kirjoittaa (KP 25.9) elämänkatsomustiedon opetuksesta Suomen peruskouluissa ja lukioissa, sekä hieman ilmastomuutoksella pelottelusta ja tämän aiheuttamasta ahdistuksesta. Nähtävästi tämä perussuomalaisten kansanedustaja haluaisi palata ajassa parisataa vuotta takaisinpäin, jolloin kansa haluttiin pitää pimennossa kaikesta valistuksesta ja edistyksestä. Riitti, kun kansa kävi kirkossa sunnuntaisin ja uskoi papin höpinöitä kuolemanjälkeisestä taivasosuudesta, ukaasista olla esivallalle kuuliaista täällä maan päällä sekä olla kyseenalaistamatta omistajaluokan etuoikeuksia.

Ihmetellä täytyy kansanedustaja Peltokankaan argumentteja kirjoituksessaan. Voisiko kansanedustaja tarkentaa, että mitä ovat ne niin sanotun vihervasemmiston agendat, joilla lasten ja nuorten päät pistetään sekaisin? Mielestäni Suomessa on viime vuodet tehty hyvinkin kovaa oikeistolaista politiikkaa, jota tuputetaan meille lähes joka tuutista, lähinnä kaupallisen median kautta. Ja eikö se ole positiivinen asia, että meitä kaikkia ei valeta samaan muottiin, vaan lapset ja nuoret oppivat erilaisista lähteistä itsenäiseen ajatteluun ja uskaltavat myös tuoda mielipiteensä esille? Vai saako kansanedustajan mielestä vain tiettyä ajattelua tuoda esille yksipuolisesti ja kaikki muu kielletään? Mihin vedetään totuuden ja valheen raja?

Eroa kirkosta -sivusto on hyödyllinen ja helppo tapa niille, jotka eivät halua enää kuulua sellaiseen kerhoon, joka mielikuvitusolentoon vedoten on pelottelulla, uhkailulla, väärillä lupauksilla sekä joskus myös väkivallalla alistanut tavallista kansaa valtaapitävien ikeen alle jo pari tuhatta vuotta. Itsekin erosin tästä klubista vasta nyt, kun sain tietää tällaisesta helposta mahdollisuudesta.

Jokainen ihminen on oma yksilönsä. Itse kukin ahdistuu eri asioista monin tavoin. Minäkin ahdistuin tästä kansanedustaja Mauri Peltokankaan mielipidekirjoituksesta. En kuitenkaan niin voimakkaasti, että tuntisin tarvetta hakeutua hoitoon. Onko kansanedustaja Peltokankaalla jonkinlainen lääketieteellinen tutkinto takanaan, koska näin selvästi osaatte määritellä ketkä ovat aitoja mielenterveyspotilaita ja ketkä höpöhöpö-potilaita?

Vielä sananen näistä kirjojen polttamisista. Tätä toimintaa harjoitettiin muun muassa 1930-luvun Saksassa. Siellä valtaapitävät polttivat itselleen epämieluista materiaalia, yrityksessään saada koko kansa oman ideologiansa kannattajaksi. Tiedämme, miten näille kirjojen polttajille lopulta kävi.

Euroopassa on tänäkin päivänä niin sanottuja autoritäärisiä demokratioita (Venäjä, Unkari, Puola, Turkki), joissa kansan oikeutta saada vaihtoehtoista tietoa on rajoitettu ja median toimintavapautta kavennettu voimakkaasti. Kansanedustaja Mauri Peltokangas, emmehän me tällaista toimintatapaa halua tänne rakkaaseen isänmaahamme, jossa jokaisella, vauvasta vaariin, pitää olla oikeus oman mielipiteensä muodostamiseen?