Pietarsaaressa Pinnonäsintiellä rakennuspalo – Sammutustyöt ovat meneillään



Pietarsaaressa on rakennuspalo Pinnonäsintiellä. Hälytys tuli kello 13.10 pelastusviranomaisille. Kaksikerroksinen rakennus on kärsinyt pahoja vahinkoja, josta on pelastettu yksi henkilö, kertoo Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos twitter-tilillään.

Sammutustyöt ovat meneillään.