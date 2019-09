Kannuslainen lihatalo Pouttu kehitti kasvipohjaisen tuotteen – Herneestä tehty tuotesarja on suurin lanseeraus kymmeniin vuosiin



Kannuslainen lihatalo Pouttu rynnistää voimalla kasvipohjaisiin tuotteisiin. Tällä viikolla kauppojen hyllyille on tullut ensimmäinen suomalainen lihalta maistuva kasvilihatuote, Muu burgerpihvi.

– Muu on ensimmäinen suomalainen kasvilihasta tehty tuotesarja, jonka tuotteet on suunniteltu lihansyöjille. Jos vertaa muihin markkinoilla oleviin kasviproteiinituotteisiin niin Muun etu on sen erehdyttävästi lihaa muistuttava maku ja rakenne, Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo.

Muu on monessa mielessä samankaltainen kuin Suomessa tänä syksynä myyntiin tullut Beyond Meat.

– Suurimpana erona ehkä se, että Muu on tuoretuote, Suomessa tehty ja meillä on tekeillä siitä 14-osainen tuotesarja. Me emme koe, että kilpailisi muiden kasviproteiinituotteiden kanssa. Sen kilpailija on punainen liha. Se, josta Pouttu talona tunnetaan, Karell sanoo.

Pouttu on valmistanut kasvipohjaisia tuotteita jo 15 vuotta. Hyppäys uuteen on silti perinteiselle lihatalolle suuri.

– Mietimme, mikä todella on ydinosaamistamme. Ja kun kaikki muu riisuttiin, jäljelle jäi maku. Tiedämme miltä suomalaiset haluavat ruokansa maistuvan. Tämä on Poutun suurin lanseeraus kymmeniin vuosiin. Totesimme, että jos mitään ei muuta, mikään ei muutu. Tämä koskee meitä yrityksenä ja samalla myös asiakkaitammekin.

Vegaanisen tuotteen pääraaka-aine on herne. Lisäksi valmistuksessa käytetään muun muassa vettä, rypsiöljyä ja mausteita.

Muu tulee alkuun myyntiin vain S-ryhmän kaupoissa.