Puheenvuoro: Terveydenhoidossa tulee nähdä osaamisen tarve



Pääpaino Sote-uudistukseen liittyvissä keskusteluissa on ollut rakenneuudistuksessa ja aluejaossa. Keskusteluissa tulee päästä hoitoon liittyvien kokonaisuuksien tarkasteluun ja sitä kautta löytää työkaluja terveydenhoidon oikeisiin lähestymistapoihin käytännön tasolla.

Potilaiden sekä vanhusten tulee saada laadukasta hoitoa ja hoidon tulee tavoittaa potilaat oikea-aikaisesti. Tätä keskustelua on käyty aivan liian vähän. Keskustelun avasi vanhusten hoivapalveluiden ihmisarvoa loukkaavat tilanteet.

Terveydenhuollossa potilaan aito kohtaaminen ei ole kehittynyt oikeaan suuntaan. Terveydenhoidon erikoistumisessa on menty jo niin pitkälle, että se vaikeuttaa potilaan oikeanlaista hoitamista, mikä lisää terveydenhoidon kustannuksia. Terveyden ylläpito on hajanaista ja potilaat jäävät usein ilman kokonaisvaltaista tilannekartoitusta.

OECD -raportin 2016 mukaan Suomi käyttää eurooppalaisittain paljon rahaa sairauspäivärahoihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tämä johtuu mm. tuki- ja liikuntaelinongelmista ja niistä johtuvista sairauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa kerrotaan, että 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma eli 75 prosenttia työikäisistä kärsii näistä ongelmista.

Kun 1,7 miljoonaa kärsii tuki- ja liikuntaelinongelmista ja ongelmaisten määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana, sopii ihmetellä miksi asiaan ei ole reagoitu eikä ole nähty tästä syntyvien kustannusvaikutusten karkaavan käsistä.

Tuki- ja liikuntaelinongelmia pyritään usein hoitamaan turhiksi osoittautuneilla leikkauksia ja riippuvuutta aiheuttavilla lääkkeillä. Hoidolliseksi ratkaisuksi suositellaan liikuntaa, joka ei useinkaan ole mahdollista liikkeestä aiheutuvien kipujen takia.

Terveydenhoidossa tarvitaan fysiologisten kokonaiskäsitteiden ja manuaalisen fysiatriaosaamisen taitoja. Ihmisten ja terveydenhuollon ammattilaisten fysiatrista kehonlukutaitoa tulee kehittää ymmärtämään kehon virheasentojen aiheuttamat ongelmat. Manuaalisen fysiatrian tuntemus on välttämätön kehon toiminnallisten rakenteiden ja aineenvaihdunnan ymmärtämiselle. Huomioitavaa on myös se, että monet kalliita erikoissairaanhoitoa vaativista lisäongelmista johtuvat tuki- ja liikuntaelinrakenteiden pitkittyneestä hoidon puutteesta.

Opetushallituksen erillisyksikkö (Karvi) on arvioinut vuonna 2018 lääkärikoulutuksen ja toteaa, että lääkäreiden koulutuksesta puuttuu näkemys valmistuvilta lääkäreiltä vaadittavista taidoista ja asenteista ja, että yliopistoissa ei ole yhtenäistä osaamistavoitetta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä tulee ottaa huomioon lainsäädännössä ja ohjeistuksissa potilaan mahdollisimman tehokas hoitoketju ja nopea kuntoutuminen. Kun potilaita hoidetaan oikealla tavalla, terveydenhuoltohenkilöstö pystyy ratkaisemaan TULE–ongelmat lyhyessä ajassa tehokkaasti ja sairaspäiviä syntyy vähemmän.

Suomessa ei ole varaa siihen, että hoidamme ja lääkitsemme potilaita tavalla, joka ei edesauta potilaan paranemista, vaan kasvattaa entisestään hoidon tarvetta.

Tieteellisten tutkimusten näytön merkitys tulee huomioida myöskin perinnehoitojen osalta. Hoitojen, joilla näitä TULE-ongelmia voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ilman vahinkoja. Kalevalaisesta jäsenkorjaushoidosta on tehty toisistaan riippumattomia kliinisiä satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia 5 kappaletta, vertaisarvioituja tutkimuksia 4, yksi väitöskirja, 2 pro gradu tutkielmaa sekä yli 10 julkaisua suomalaisissa tiedelehdissä. Kalevalainen jäsenkorjaus on käytössä koko maassa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on ihmisten terveyteen keskittyvä Yhdistyneiden kansakuntien järjestö, joka on hyväksynyt perinteistä lääketiedettä koskevan globaalin strategian vuosille 2014-2023. WHO:n strategiassa ja kannanotoissa kehotetaan jäsenmaita laatimaan kansallinen perinteisen lääketieteen strategia niin, että tieteellisesti tutkitut perinnehoidot integroidaan julkiseen terveydenhuoltoon, erityisesti perusterveydenhuoltoon.

WHO:n tietojen mukaan tällainen strategia on jo 70 maassa ja joka kolmannessa maassa maapallolla on alan yliopistollista opetusta. WHO painottaa strategia-asiakirjassaan tutkimuksella osoitettuja vaikutuksia, hoitojen turvallisuutta, taloudellisuutta, koulutuksen ja tutkimuksen lisäämistä sekä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.

Miksi Suomessa ei ole asiaan reagoitu, vaikka tarvetta on ja on sitouduttu WHO:n ohjeiden noudattamiseen?

Päiviö Vertanen

Puheenjohtaja

Perinnehoitojen neuvottelukunta,

Kalevalainen kansanparannus -säätiö