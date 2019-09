Kokkolan kaupungintalon katolle lähes 200 aurinkopaneelia – Tuottavat 15-20 omakotitalon verran sähköä vuodessa



Kokkolan kaupungintalon katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja, jotka tuottavat jatkossa noin 15-20 omakotitalon vuosittaisen käyttösähkön kulutuksen verran energiaa, kertoo Kokkolan kaupunki verkkosivuillaan.

Aurinkopaneelien asennus on osa kaupungin tavoitetta vähentää energiankulutusta 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Samalla siirrytään mahdollisimman ympäristöystävällisen energian käyttöön.

– Toteutamme vuosittain erilaisia energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, ja kaupungintalon remontin yhteydessä on järkevää ja kustannustehokasta ottaa käyttöön myös aurinkopaneeleilla tuotettavaa energiaa, toteaa kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala.

– Kaupungintalon katolle kiinnitetään lähes 200 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 600 m2. Niiden vuosituotanto on runsaat 50 000 kWh, joka on merkittävä määrä kiinteistön sähkönkulutuksesta, Kujala jatkaa.